Indígenas protestan exigiendo la reparación del establecimiento de salud

De la comunidad nativa 12 de Octubre, río Tigre.

Ante la falta de mascarillas los pobladores usan hojas de plátano

La mañana de ayer, con pancartas en mano y arengas a viva voz, los pobladores de la comunidad nativa 12 de Octubre, río Tigre, realizaron una protesta exigiendo al gobernador regional de Loreto, Elisban Ochoa Sosa, la reparación del único establecimiento de salud del pueblo.

Los pobladores marcharon por las principales calles del mencionado poblado hasta finalmente llegar a los exteriores del referido establecimiento de salud, que no es más que una precaria casa de madera bastante antigua, allí realizaron un plantón, esperando que el pedido que realizan sea escuchado por las autoridades.

Los pobladores exigen la reparación o la construcción de un adecuado establecimiento de salud, que cuente con suficientes profesionales para la atención a los pacientes y que posea una farmacia abastecida, ya que allí no solo se atienden los moradores de 12 de Octubre, sino también los pobladores de comunidades aledañas.

En esta zona del río Tigre, la situación es tan complicada que conseguir medicamentos, más aún para el tratamiento del Covid-19, es todo un privilegio, al cual muy pocos pueden acceder, incluso no hay donde comprar mascarillas, es por ello que los pobladores optan por usar hojas de plátano como mascarillas.

Ante esta situación, los pobladores esperan ser escuchados por el Gobierno Regional de Loreto y las autoridades de salud, y que de una vez por todas se los deje de marginar y tenerlos en el olvido. (R. Graicht)