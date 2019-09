Indígenas permanecen bloqueando río Corrientes

Desde hace dos semanas

Aseguran que Pluspetrol se niega a cumplir con acuerdo pactado

Desde hace dos semanas los pueblos originarios, Achuar y Urarinas, asentados en la zona del Bajo Corrientes, permanecen bloqueando el mencionado río en protesta contra la Pluspetrol, debido a que dicha empresa habría incumplido el acuerdo que tenía con los pobladores, en construir piscigranjas familiares.

Según comunicaron los pobladores, la empresa Pluspetrol se comprometió a construir varias piscigranjas familiares en toda la zona del Bajo Corrientes como parte de un proyecto productivo y de desarrollo a favor de las comunidades, ya que las mismas se encuentran en condiciones de pobreza y pobreza extrema, por lo que muchos no cuentan con los recursos para solventar la alimentación de sus familias, además de las complicaciones existentes por la contaminación del río, flora y fauna de la zona.

No obstante, hasta la fecha la petrolera no ha cumplido con los pobladores, motivo por el cual ellos tomaron la radical decisión de bloquear el río Corrientes como parte de una huelga indefinida hasta que obtengan una respuesta favorable por parte de la empresa.

Esta medida de lucha ya va por su segunda semana, y los pobladores afirman que no darán su brazo a torcer pese a que hasta el momento no han recibido ninguna respuesta. (R. Graicht)