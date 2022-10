Pueblos originarios sostendrán reunión con PCM el 12 de noviembre



Los 11 pueblos indígenas Kichwas que conforman la Federación de Comunidades Nativas del Río Curaray (FECONCU), continúan el bloqueo del río Curaray de la provincia de Maynas, debido a falta de atención de compromisos con el Estado y la empresa petrolera Perenco operadora del lote 67 de la zona.

Según expresó Carlos García, asesor indígena de FECONCU, pese a existir un compromiso para sostener una reunión de acuerdos con la petrolera y representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, este próximo 12 de noviembre en la ciudad de Iquitos, los indígenas no depondrán su medida de lucha.

“El bloqueo del río que impide la navegación fluvial de embarcaciones que transportan el crudo, va a continuar, esto tras un acuerdo entre todos los pueblos. Tenemos una fecha para dialogar, pero eso no nos garantiza una solución” señaló el asesor García.

De acuerdo a García, esta semana sostendrá dos reuniones con representantes del Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Inclusión social y el Ministerio de Cultura, en las que expondrá a los ministro de Estado, las necesidades de los pueblos indígenas del río Curaray, quienes exigen mejores condiciones de vida como acceso a servicios básicos e infraestructura para centros educativos y de salud.

El bloqueo del río Curaray se registra a la altura de la comunidad indígena San Rafael, zona en la que se concentran alrededor de 200 nativos Kichwas, que exigen atención a 11 pueblos originarios, quienes aseguraron no tener condiciones para la agricultura y problemas con el acceso a la educación y malas condiciones en la salud.

(K. Rodriguez)