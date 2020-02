Indígenas esperarán mañana a la PCM en Santa Rita de Castilla

Federaciones de un sector del Marañón lo señalan a través de un pronunciamiento:

Caso contrario anuncian reinicio de paro indefinido en Estación 5 Manseriche.

Exigen retomar la agenda con garantías de fondos y un cronograma de actividades.

Los pueblos del circuito petrolero se han pronunciado desde la Organización de los Pueblos Indígenas del sector Marañón – ORPISEM CHAPIS, para dirigirse a las autoridades civiles, políticas, religiosas, policiales, militares y a la opinión pública.

Informan que mañana delegaciones de las federaciones indígenas esperará a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en Santa Rita de Castilla, río Marañón, capital del distrito de Parinari, provincia de Loreto-Nauta.

En el pronunciamiento señalan que de no presentarse la comitiva estatal, reivindicarán su medida de defensa como pueblos afectados por la actividad petrolera y anuncian el reinicio de un paro indefinido en la Estación 5 Manseriche.

También señalan que rechazan la militarización del Oleoducto Nor Peruano y exigen la renuncia del presidente del directorio de Petroperú, Carlos Paredes Lanatta.

Recuerdan que propusieron trabajar los Proyectos Inmediatos 2020, hasta culminar la agenda del Plan Post Petróleo (Plan Cierre de Brechas) al 2021 y la Agenda Hidrocarburos. “El Estado debe respetar los acuerdos, esto conllevará a resolver los problemas de fondo y minimizar la conflictividad social”, se lee.

Refieren que por la presión social (paros) y el trabajo de sus técnicos, el gobierno central emitió el DS Nº 139-2019-PCM, y lo denominaron Plan de Cierre de Brechas. “Este plan obedece a la visión de pobreza manejado por la burocracia central, por lo que rechazamos esa categorización al problema real que vivimos: Se trata de pueblos que fueron violentados sistemáticamente por casi 50 años”.

De igual forma explican en el pronunciamiento que la actividad petrolera reportó más de 36 mil millones de dólares y cuyo monto no ha beneficiado a sus comunidades.

Precisan en el documento “que ante la falta de un plan para garantizar derechos y el desarrollo de los pueblos que se encuentran afectados en el circuito petrolero, propusimos al Estado trabajar un plan desde la visión de los pueblos. Sin embargo, nuevamente la PCM impuso su metodología excluyendo la participación del equipo técnico de las federaciones”.

Dejan sentado que en la anterior reunión con la PCM y el Gorel, “se puso en conocimiento del Vice Ministerio de Gobernanza Territorial que nuestra posición era no aprobar el plan en esas condiciones, hasta que el equipo técnico del gobierno regional y las federaciones puedan trabajarlo y complementarlo”.

Indican que calculaban que hasta el mes de abril harían dicho trabajo, para luego pasar a su aprobación final e incorporación en el presupuesto del año 2021.

En otra parte del pronunciamiento se refieren a retomar la agenda y buscar la solución integral, con voluntad política y garantías respecto a los fondos y un cronograma de actividades.

(Diana López M.)