Como en toda sociedad o nacionalidad del mundo, existen diferentes formas de pensar, pero el enfrentamiento verbal entre miembros de las etnias Wampis y Achuar, trae consigo un profundo sentir de defensa de sus territorios y que estos no sean contaminados; frente a intereses millonarios del Estado y de empresas petroleras, amén de otros actores en el proceso.

Esto se ha hecho público a través de un pronunciamiento conjunto de la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú-FENAP y del Gobierno Territorial Autónomo-GTA de la Nación Wampis, que congrega a comunidades de las regiones Amazonas y Loreto. En total suman 110 comunidades indígenas.

Estos pueblos Achuar y Wampis han expresado su rechazo a la explotación petrolera, porque señalan que son conscientes de lo inefectivas que son las políticas y normas ambientales en Perú, que han permitido que las empresas como Pluspetrol no cumplan con los mínimos estándares de buenas prácticas ambientales y, además, evadan sus responsabilidades de remediación.

Bueno, para muestra hay más de 60 pasivos ambientales o zonas contaminadas solo en la región Loreto que vienen desde que operaba la empresa OXI. Por lo que al afirmar que las políticas y normas ambientales en el país son permisibles, no les falta razón a los miembros de las etnias antes mencionadas.

Para marcar aún más su postura, expresaron que la exigencia que se anule el Lote Petrolero 64 a ser operado por la empresa GEOPARK, se sustenta específicamente en las nefastas consecuencias que ha tenido la actividad en el Lote 192 (ex 1AB) en Loreto, para los pueblos indígenas, quienes han sufrido la contaminación en sus territorios durante casi 50 años.

Lo que habría alertado más a las comunidades de las etnias señaladas, es que existe la posibilidad de que el transporte del crudo de petróleo sea por la vía fluvial desde el Lote 64, ubicado en Loreto sobre territorio Achuar, hasta la Estación de Bombeo 4 (Morona), lo cual afectaría al territorio Wampis.

Hasta aquí existe una postura clara de la FENAP y la GTA, en contra de la explotación del Lote 64. Pero, existe una comisión de siete pueblos Wampis y Achuar que ellos desconocen y acusan que ha sido creada por la empresa GEOPARK, con lo que facilitaría su ingreso. “Es una práctica típica de las empresas petroleras para debilitar la unidad de los pueblos”, denuncian en un pronunciamiento emitido.

Se evidencia un enfrentamiento entre pueblos por sus diferentes posturas. Aunque el argumento de la contaminación parece ser el motivo más fuerte, sin embargo añaden que exigen la anulación del Lote 64 porque el proyecto de explotación no fue consultado, dejando la salvedad de que si existiera un proceso de consulta cambiarían de postura. Se muestra ambiguo. Eso también se podría decir es una debilidad que sufrimos los peruanos. Posiciones firmes.