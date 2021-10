Demandan presencia de comisión del gobierno nacional que atienda sus demandas



Pobladores de las comunidades indígenas del río Curaray, llegaron a la comunidad de San Rafael a ocho horas del lote 67, entre los distritos de Napo y El Tigre, para radicalizar sus medidas de lucha ante lo que consideran la indiferencia de las autoridades regionales y nacionales.

Fernando Pérez Torres, secretario de la Federación de Comunidades Nativas del Curaray, confirmó la retención de una embarcación fluvial tipo barcaza, que transporta crudo de petróleo. Las comunidades no permitirán el traslado de petróleo hasta que una comisión del gobierno nacional y regional llegue a la zona para atender sus demandas.

El apu de Tipishca del Curaray, Tedy Rolando Lanza Sinarahua, desmintió las versiones que señalan que no se encuentran en el área de influencia del Lote 67. Narró que las embarcaciones que transportan a trabajadores y las barcazas con petróleo navegan y son ellos los que afectan a las comunidades.

Pese a los anuncios de las comunidades indígenas de paralizar las labores petroleras, el poder Ejecutivo no se ha pronunciado sobre qué medidas tomarán al respecto. (A. Padilla)