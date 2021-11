Paro Amazónico se radicaliza ante ausencia del Ejecutivo.



Los indígenas awajún que se encuentran en protesta en la Estación 5 del Oleoducto Nor Peruano bajo la plataforma de lucha del Paro Amazónico, procedieron a bloquear la carretera Saramiriza-Bagua como medida de fuerza en protesta a la negativa del Gobierno Nacional a instalar una mesa de diálogo en la zona.

Como se tiene conocimiento, las conversaciones entre los pueblos originarios y el Estado Peruano estaban previstas para iniciar el 19 de noviembre en la Estación 5, pero la comisión gubernamental no se presentó a la cita y solicitaron realizarlo en otra fecha en la localidad de Saramiriza, hecho que causó molestia en los indígenas.

Cabe resaltar, que no era la primera vez que el gobierno suspendía una reunión pactada, pues las reuniones previstas para el 8 de noviembre a llevarse a cabo en Iquitos y la Estación 5 paralelamente, fueron suspendidas por la ausencia de la comisión de hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas en la capital de la región.

Finalmente, recordemos que dirigentes indígenas como Ismael Pérez Petsa y Wagner Musoline manifestaron a Diario La Región que las comunidades de FENARA, federación que mantiene la toma de la estación 5, radicalizarían sus medidas de protesta ante la nula respuesta del ejecutivo al ultimátum de los pueblos originarios. Por lo que el bloqueo de la carretera es solo una de las primeras medidas de fuerza. (A. Padilla)