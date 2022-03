Los awajún se solidarizaron con los kukama que protestan desde hace 25 días en el Lote 95, en Requena, e impiden las actividades de la empresa PetroTal.



Los pueblos indígenas awajun del distrito de Manseriche, en la provincia loretana de Datem del Marañón, anunciaron que tomarán las instalaciones petroleras de la Estación 5 del Oleoducto Norperuano, en caso se registren hechos de violencia contra los indígenas de la comunidad Kukana que desde hace 24 días realizan una protesta, que impide las actividades extractivas del lote 95 del distrito de Puinahua en la provincia de Requena, informó Ismael Pérez, representante indígena.

“Hoy nos hemos pronunciado ante el intento de querer desalojar, de querer tener control de parte del gobierno. Nos hemos pronunciado diciendo que si algo pasa inmediatamente hemos aprobado en asamblea que cerraremos la estación 5 urgente. Eso no tiene fecha y hora puede ser en la madrugada, mañana, mediodía si vemos que trata de reprimir o hay enfrentamientos en el lote 95”, manifestó.

El Apu Pérez, manifestó que los pueblos originarios se han solidarizado con la comunidad de kukama, quienes buscan la atención del estado para atender demandas sociales postergadas hace muchos años.

El líder indígena, manifestó también que las actividades extractivas en la zona de Manseriche no fueron interrumpidas debido a los diálogos que mantienen con el Estado, pero no descartaron retomar el paro amazónico y la paralización permanente de la producción de crudo en la región nororiente del país.

Hay que precisar que la protesta de los indígenas de kukamas es realizada por un promedio de 600 nativos que se encuentran en el Lote 95 impidiendo la actividad petrolera. Por ahora la manifestación es pacífica y se espera que se pueda instalar una mesa de diálogo para escuchar las demandas de la población. (DL)