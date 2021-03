Indígenas afirman que solo apoyarán la vacunación informada y consentida

“Ambas Cosas o ninguna” sostiene el Apu Pérez Rubio.



El Comando Covid Indígena de Loreto dio a conocer que solo apoyarán la vacunación informada y consentida. Ya que, hasta el día de hoy, ninguna autoridad de salud les ha informado, llamado o reunido con ellos para explicarles su estrategia sobre el proceso de vacunación y no visibilizan ninguna campaña comunicacional informativa sobre la vacuna para las comunidades indígenas

Los líderes indígenas exigen que, el proceso de información sobre las vacunas debe realizarse de acuerdo a la tradición y usos y costumbres indígenas. De forma presencial, pedagógica, objetiva y con suficiente anterioridad a la llegada de las brigadas de vacunación. El proceso de vacunación, de prevención y contención de la COVID-19 debe hacerse con la participación de los promotores de salud comunitarios. Así como autoridades fiscalizadoras que luego remitan informes del proceso a las organizaciones indígenas como ORPIO, CONAP Y CORPI-SL, así como también al Comando Covid Indígena De Loreto.

También piden que, el MINSA y la DIRESA – Loreto coordinen la participación de los promotores indígenas de forma directa con las autoridades locales comunitarias indígenas sobre la base del respeto y reconocimiento mutuo. Un proceso libre de discriminación y respeto intercultural en pro de la salud indígena, ya que, el Estado debe informar y coordinar la Estrategia Nacional de Inmunización en comunidades nativas con las Asociaciones de Representación Indígena, como lo hace con cualquier otra política de Estado que afecta directamente a sus poblaciones.

“Alertamos a las autoridades nacionales e internacionales que el proceso de vacunación en Loreto a los grupos prioritarios de la primera fase, personal médico de primera línea y segunda fase, adultos mayores de más de 80 años; ha presentado irregularidades y acciones de corrupción, lo cual preocupa a las organizaciones indígenas quienes también somos parte de la segunda fase y aún no hemos sido vacunados. Además, no hemos tenido información sobre el proceso de vacunación por parte de las autoridades y carecemos de una logística fiscalizadora que evite actos no éticos contra los pueblos indígenas” concluye el pronunciamiento firmado por Jorge Pérez Rubio, Presidente del Comando Covid Indigena de Loreto. (R. Graicht)