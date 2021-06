Increíble hay personal de enfermería al que les adeudan desde la primera ola covid

¿Cómo esperar que ahora quieran laborar si no respetan su esfuerzo y riesgo a enfermarse?



Algo tiene que pasar en el hospital regional para que las cosas den un giro de 180 grados en cuanto al manejo de su presupuesto. No puede ser que estén cojeando los dos pilares medulares para su funcionamiento, como es el pago de personal y escasez de medicinas en el área de cuidados intensivos, que se supone es el último peldaño de esperanza que le queda a un ser humano para seguir respirando en esta vida.

Sobre el punto de personal de salud impago se conversó con la jefa del departamento de enfermeras Lic. Olga Culqui. Ella mencionó que actualmente hay 35 enfermeras en el régimen de locadores y 124 colegas que son nombradas en ese nosocomio.

“Recién se está regularizando el pago de los meses de febrero y marzo para quienes laboraron en la segunda ola, abril queda pendiente. Los que están por CAS que fueron enviados por el Minsa, necesitan ya de su pago. Hay personal que no tienen otro ingreso, más que esta labor en el hospital y la están viendo bien difícil.

Mire acá hay personal que todavía les deben desde la primera ola, donde arriesgan al máximo su vida ya que era un virus que nadie conocía, por lo que incluso varios colegas perdieron la vida. Y con todo, aún les deben, eso no es dable. Es un monto como de 500 mil soles, nos han dicho que ya les van a pagar, pero no hay cuándo.

Esas deudas les quita credibilidad y no creen en una próxima convocatoria, no pagan las horas complementarias. Difícil que alguien quiera participar así en un tercer evento covid. Se tiene que armar un plan para convocar al personal y ojalá acepten” opinó Culqui.