Se estima que la UGEL Datem del Marañón tendría un déficit de 18 millones de soles.

A pesar que en asamblea del Sutep hubo compromiso por funcionario del sector

Los profesores a través de la prensa de la localidad de San Lorenzo, capital de la provincia de Datem del Marañón, vienen haciendo público su reclamo del no pago del aguinaldo de Fiestas Patrias por parte de la Unidad de Gestión Educativa Local-UGEL de la jurisdicción.

La base del Sutep Loreto de la zona en asamblea del viernes 20 de julio recibió el compromiso por parte de un funcionario de esa entidad educativa, en el sentido que esta semana se cancelaría el concepto de pago por aguinaldo.

Aunque entre los docentes existe preocupación por el trascendido que la UGEL Datem del Marañón que es una unidad ejecutora, estaría con un déficit de 18 millones de soles para llegar hasta diciembre, por lo que el pago del aguinaldo a los profesores, incluso personal administrativos, es incierto.

Trascendió que durante el tiempo del exdirector de la UGEL Wilmer Calvay, habrían contratado a casi 400 profesores sin contar con el soporte presupuestal en el tiempo de labores de estos profesionales de la educación, lo que habría contribuido al déficit económico.

“El dinero para el aguinaldo, el gobierno central lo ha depositado, no tienen por qué tocar para otra cosa, entonces cómo se entiende que no hay, porque no nos han pagado hoy? Cuál es el motivo?” Se preguntó una docente sin respuesta porque en la UGEL Datem del Marañón no se ha emitido ningún comunicado oficial al respecto. (Diana López M.)