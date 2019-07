Incendio destruyó por lo menos 50 casas de material rústico

Hecho ocurrió en el AH “Alejandro Toledo” en Punchana

Las llamas de fuego devoraban todo lo que encontraban a su paso. Un incendio de grandes proporciones dejó como saldo por lo menos 50 casas de material rústico destruidas. El hecho ocurrió cerca de las 4 de la tarde de ayer en el Asentamiento Humano “Alejandro Toledo”, sector de Masusa, en el distrito de Punchana-Loreto.

El siniestro se habría producido, al parecer, por una cocina a leña que no fue apagada en su totalidad. Esto hizo que el fuego pegara a la madera del inmueble originándose el incendio.

La desesperación empezó a cundir entre los dueños de casas y las personas que viven por la zona, debido a que en contados minutos el fuego se propagó a todas las casas del sector.

Con ayuda de los moradores y los bomberos, quienes tuvieron dificultad para ingresar a la zona, por el mal estado de la vía, lograron controlar el fuego, sin embargo la falta de agua en la zona, hizo que los hombres de rojo no pudieran apagar el fuego a tiempo.

Según las primeras informaciones, por lo menos 80 familias quedaron con ropa encima, mientras otros lograron sacar sus cosas de sus viviendas.

El comandante de los bomberos, Migdonio Hidalgo, indicó que este siniestro fue considerado como un incendio de mayor magnitud, debido a como se registró este lamentable hecho.

Cabe indicar, que hasta el lugar de los hechos llegaron las autoridades municipales y regionales para brindar el apoyo inmediato a las personas damnificadas. (C. Ampuero)