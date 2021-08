Incendio destruye seis casas en el caserío “Isla Iquitos”

El siniestro se originó en el interior de una iglesia evangélica



Un incendio de grandes proporciones destruyó por lo menos seis casas en el caserío “Isla Iquitos”, a orillas del río Itaya, en el distrito de Belén, ubicado a 10 minutos de la ciudad vía fluvial.

Segun los vecinos el siniestro se habría originado en el interior de una iglesia evangélica producto de una explosión de balón de gas.

Los vecinos tuvieron que controlar el fuego usando bandejas y baldes para recoger agua del río y evitar que el fuego siga propagándose a otras viviendas rústicas.

Lamentablemente los bomberos no pudieron llegar hasta el lugar de siniestro porque no cuentan con una motobomba y equipos para este tipo de situaciones.

Los damnificados quedaron con ropa encima y lo perdieron completamente todo. Están a la espera de las autoridades que lleguen con el apoyo necesario para poder levantar sus precarias viviendas que quedaron sobre escombros. (C. Ampuero)