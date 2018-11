El origen habría sido un cortocircuito en la sala de máquinas

Completamente en llamas quedó la motochata Pirarucú I, luego que se registrará, aparentemente, un corto circuito en la sala de máquinas, lo cual habría provocado que las chispas pegaran contra bidones de combustible y balones de gas.

Los bomberos hicieron denodados esfuerzos y combatieron el fuego por más de dos horas; sin embargo no les alcanzó el tiempo, debido a que el fuego estaba envuelto en los bidones de combustible.

Minutos después llegó una embarcación fluvial de la empresa “Henry”, pero poco o nada pudo hacer, porque las lenguas se levantaban a varios metros de altura debido al combustible y a las explosiones de los balones de gas que se registraban dentro de la embarcación fluvial.

Este siniestro dejó como saldo dos personas heridas identificadas como Henry Hinostroza Veliz (37), quien presentaba quemaduras profundas de segundo grado, 24% de quemaduras en miembro superior izquierdo. Este paciente no tenía SIS, por lo que fue atendido por la Ley de Emergencia.

En el caso de Wellintong Huaycama Curitima (51), patrón de la embarcación, presentaba quemaduras profundas de segundo grado, 75% de quemaduras en rostro, miembros superiores y espalda.

La motochata de propiedad de Jorge Ladera, tenía previsto transportar 20 mil galones de gasolina y varios balones de gas con destino la localidad de El Estrecho, ubicada en el río Putumayo, frontera con Colombia. Según se supo, esta embarcación no habría contado con extintores ni con una motobomba para poder paliar en algo este tipo de siniestros.

El incendio ocurrió en el puerto “Eduardo”, a orillas del río Itaya, en el distrito de Punchana, región Loreto, lugar donde estaba acordada la motochata. Según se supo, las pérdidas materiales ascenderían a más de 300 mil soles.

(C. Ampuero)