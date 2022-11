Fuego se registró antes de las 11 de la mañana



Un incendio de grandes proporciones que se originó en el pasaje Cahuide del asentamiento humano Madre Mia, del sector de Tupac en el distrito de Iquitos, consumió 23 casas de material rustico y dejo a un total de 115 personas damnificadas, según precisó Roy Llerena, jefe de la oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Maynas.

“Nosotros realizamos la evaluación luego que los bomberos consiguieron extinguir el fuego, de esta manera pudimos determinamos que con 23 viviendas que están totalmente destruidas y hay 115 personas que perdieron todo lo que estaba dentro de sus casas” expresó Llerena.

Hasta el lugar llegaron hasta cinco cisternas de la XI Comandancia de Bomberos Voluntarios del Perú, quienes tuvieron que realizar grandes esfuerzos para conseguir controlar las enormes lenguas de fuego que avanzaban por el intenso calor y el viento.

Por su parte, los vecinos de las calles cercanas, sacaron sus pertenencias en medio del pánico, por el temor que el fuego consiga avanzar hasta sus casas. “Vamos a prevenir, estamos sacando las cosas que son de valor para ponerlas en un lugar adecuado hasta donde creemos no va llegar la candela” comentó una de las vecinas.

Durante la lucha contra el incendio, varias personas, cogieron baldes y sacaron agua del caño que atraviesa el pasaje Cahuide, con la intención de que el fuego consuma más viviendas. Asimismo, otro grupo de personas ayudaba a los damnificados a sacar sus pertenencias de sus casas, pero para algunos el esfuerzo fue inútil, porque las llamas consiguieron alcanzar sus propiedades.

“Intentamos sacar nuestras cosas cuando vimos que la primera casa estaba en llamas, pero rápido comenzó a pegar y llegó hasta mi casa. Nos quedamos sin nada, sin nuestras cosas y nuestra ropa, estamos en la nada” manifestó una de las damnificadas que abrazaba a sus dos pequeños hijos durante el incendio.

Efectivos de la Policía Nacional y agentes del serenazgo de Maynas, también estuvieron presentes durante la emergencia, quienes trataron de controlar la presencia de personas que acudían hasta la zona para presenciar el incendio. A través de un cordón de seguridad consiguieron evitar que extraños ingresen al lugar y permitieron un mejor trabajo de los bomberos y las personas que socorrían a los damnificados.

También, seis unidades de cisternas de la EPS SedaLoreto acudieron para ayudar con agua a los bomberos y una ambulancia de SAMU estuvo presente quienes brindaron atención a las personas que presentaron complicaciones en su respiración para la intensa humareda que produjo el fuego.

De acuerdo con Roy Llerena, hasta el cierre de edición de este diario, no se logró determinar las causas del incendio. “Hasta el momento no tenemos el informe correspondiente por parte de los bomberos, pero lo importante es que estuvo presente todas las instituciones necesarias para poder atender esta emergencia” comentó.

El funcionario de Defensa Civil de Maynas, precisó que pasado las 4 de la tarde iniciaron las acciones de apoyo humanitario para las familias damnificadas, hecho que logró concretarse con ayuda de la Oficina Regional de Defensa Nacional del Gobierno Regional de Loreto, quienes brindaron baldes, bidones, carpas, camas plegables, kits de higiene y otros utensilios necesarios.