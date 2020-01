Incendio consume casa de dos pisos

Corto circuito habría originado el siniestro

Un cortocircuito habría sido el posible origen de un incendio que consumió el segundo piso de una vivienda ubicada en la calle Moore, en la tercera cuadra en el distrito Iquitos.

Los vecinos de la zona combatieron las llamas de fuego utilizando baldes con agua.

Minutos después llegó personal de la compañía de bomberos, quienes a pesar de la falta de agua, lograron controlar en su totalidad del siniestro.

La policía y personal del serenazgo de Maynas se hicieron presentes en la zona, debido a que sujetos de mal vivir ingresaron a las casas contiguas para llevarse las cosas de valor de las personas afectadas.

Afortunadamente no se registraron personas heridas ni fallecidas. Sin embargo, el humo que había en el lugar no podía ser controlado, debido al material plástico y tóxico que había en el inmueble dañado.

Personal de defensa civil de la municipalidad de Maynas y miembros de la compañía de bomberos, exhortaron a la población a tomar las previsiones del caso, debido a la ola de calor que está soportando esta parte de país. (C. Ampuero)