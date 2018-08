Fiscalía ejecutó operativo a fin de evitar el delito de Comercio Clandestino y el delito Contra la Salud Pública.-

Ayer en horas de la mañana, el fiscal adjunto provincial de la Segunda Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Loreto, Carlos Marks Costa Angulo en trabajo conjunto con el inspector técnico de Seguridad en Edificaciones, el inspector sanitario, el inspector de Comercialización de la Municipalidad de Belén, personal de AREPOLFIS y USE, realizó un operativo inopinado, logrando la incautación de gran cantidad de medicamentos y productos sanitarios en mal estado de conservación y/o adulterados.

El operativo tuvo la finalidad de evitar delitos tributarios en la modalidad de elaboración y comercio clandestino de productos, sub modalidad de comercio clandestino; delitos contra la salud publica en las modalidades de producción, comercialización o tráfico ilícito de alimentos y otros productos destinados al uso o consumo humano; uso de productos tóxicos o peligrosos; falsificación, contaminación o adulteración de productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios; comercialización de productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios sin garantía de buen estado.

Las autoridades intervinieron los puestos de venta ubicados en las calles Próspero con 09 de Diciembre, Ramírez Hurtado, Abtao y 16 de Julio ubicados en el distrito de Belén, lugares ya identificados como puestos informales en la vía pública de comercio clandestino de medicamentos; los vendedores de dichos puestos al notar la presencia policial y fiscal se dieron a la fuga con rumbo desconocido, razón por el cual la Policía Fiscal procedió a la incautación de los productos mencionados y como medida de seguridad se constituyeron a la dependencia policial.

Fiscalía y policía incautaron paquetes de sicura, de ungüento de coca, de dencorud, de colágeno, de pomada de copaiba, de reemator, de viborina; frotación árnica, frotación de ortiga, paquetes de uña de gato más copaiba y sangre de grado, frotación sacha inchi, paquetes anti arrugas, potes de copaiba Ice, mentol sicura pequeños, latitas de benzoderma, píldoras anticonceptivas, dermafote, pastillas de antalgina, sulfametaxazol, dolocordralan forte, Dexametazona, diazepan, alprazolan, ibuprofeno, quemicetina, entre otros.

Finalmente, el representante del Ministerio Público exhortó y recomendó al jefe de la AREPOLFIS a proceder conforme a sus funciones y atribuciones con la finalidad de evitar y disminuir el comercio clandestino y evitar delitos contra la salud pública; asimismo, a poner en conocimiento a la Fiscalía Penal de Turno para que proceda conforme a sus funciones y atribuciones.

(C. Ampuero)