Proyecto ha sido trabajado por el PEDICP y tuvo un costo cercano al millón 700 mil soles

Así lo declaró el viceministro de Agricultura Pablo Araníbar Osorio

Una vez más el viceministro llegó a Iquitos para participar en la inauguración de la planta de aguaje ubicada en la zona del Napo, exactamente en la comunidad “Salvador”, cercana al distrito de Mazán. En la planta manejarán el fruto de aguaje a través de todo un proceso tecnológico.

En principio lo acopiarán en una comunidad cercana, a los vendedores les pagarán 25 soles por saca. Además, tienen que demostrar que los han extraído de áreas manejadas. Que son la mayoría por el lugar. Luego los llevan a la planta, los lavan, desinfectan y maduran para pasar a la extractora de pulpa, que posteriormente es embolsada y guardada en un congelador. Cuentan con grupos electrógenos.

También extraen el aceite de aguaje que viene teniendo importante aceptación y requerimiento en Europa por las propiedades que contiene. Lo más interesante, fue conocer que cuando la producción de aguaje no sea fluida, pues también harán el proceso con piña o ungurahui, dependiendo de la temporada.

Es decir, la planta no se quedaría sin funcionar cuando no haya fruto. No correría el riesgo de quedarse en desuso, oxidándose y finalmente estropeándose todo el proyecto que ha tenido un costo cercano al millón 700 mil soles, según el viceministro. Como lamentablemente ocurrió con un proyecto de piña del gobierno regional de Loreto.

La mencionada planta de aguaje ha sido promovida por el proyecto especial de la cuenca del Putumayo (PEDICP) adscrito al ministerio de agricultura y riego.

“Hace tiempo venimos para ver el avance del proyecto y hoy finalmente se está inaugurando, lo que va a beneficiar a tres comunidades involucradas y en rebote a otros tantos pueblos cercanos. Estamos satisfechos de la planta, hemos recorrido y nos han mostrado todo el proceso, incluso de la extracción del aceite de aguaje que por ahora en el extranjero está muy cotizado.

Esta planta impulsada por el ministerio y el Proyecto Especial de Desarrollo Integral de la Cuenca del Putumayo (PEDICP), será monitoreada para que no paralice y siga en el objetivo que es la producción y la mejora de la calidad de vida de los comuneros de la zona. Dentro de poco estaremos inaugurando un hospital en la zona del Estrecho/Colombia, es muy posible que nos acompañe el presidente Vizcarra, ya que se trata de un proyecto binacional” expresó el funcionario del gobierno central.

De otro lado, ¿qué hacer en Loreto para que mejore la agricultura?

-Estamos trabajando y viendo qué otros proyectos agrícolas están en cartera para impulsarlos. Mientras tengamos proyectos nosotros podemos apoyar, tiene que haber iniciativas de parte del gobierno regional y gobiernos locales. Estamos en diálogo con las nuevas autoridades para darle realce a la actividad agrícola en Loreto.

A nivel nacional muchas autoridades no involucran su presupuesto en la agricultura, apenas el 01 o 02 % del presupuesto. Eso no es darle importancia a la agricultura. El gobierno central y el ministerio apoyarán todas las iniciativas que están del lado agrícola. Ya sean del gobierno regional o los gobiernos locales.