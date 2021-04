Inaceptable: algunos médicos del módulo covid no fueron vacunados

Mientras se vacunaba a 66 personas que no estaban programadas.

Tampoco vacunaron a médicos que están en tránsito a su jubilación.

Expresó la Dra. Mirla Salas, presidenta del Cuerpo Médico del hospital regional.



Muy difícil lograr la entrevista con ella, pero finalmente accedió al pedido del diario “La Región” para conocer su respuesta en torno a lo dicho por el director de salud, quien mencionó que el pronunciamiento del Cuerpo Médico solicitando su renuncia, era solo de la Junta Directiva, no de todos los médicos del hospital regional.

“Respecto a qué si es una decisión única de la Junta Directiva del Cuerpo Médico en torno al pedido de renuncia del director Carlos Calampa, por el tema de las vacunas; vale aclarar que yo represento a un gremio y las decisiones tomadas no son únicamente de la junta directiva, sino que es una decisión de todo el gremio.

El pedido ha sido a través de una asamblea. Si bien es cierto no nos hemos podido reunir, pero todos tenemos un Chat en el cual se toma la decisión de manera virtual. Es una posición que se tomó a través de un pronunciamiento” habló Salas.

¿Es real que varios médicos no fueron vacunados, en tanto vacunaron a otras personas que no estaban programadas?

-Es cierto que hay médicos que realizan trabajo remoto y están en lista, se está coordinando para que ellos se puedan acercar y aplicarles la vacuna. Sin embargo, ha habido médicos en el modular (covid) que han estado trabajando por la modalidad de terceros y que aún están en lista de espera.

También hay médicos que han empezado a pasar a su jubilación y también están en lista de espera, no se les ha considerado dentro del padrón para aplicarles la vacuna como médicos de este hospital. Sino que están a espera que el Colegio Médico los pueda incluir en la lista de espera.

Indigna que hayan vacunado a otras personas no programadas y que a médicos que se pueden contagiar, no les hayan aplicado la dosis…

-Sí, hay un malestar grande porque son 66 abuelitos que pudieron ser vacunados y se les dejó de lado. Colegas de primera línea que merecieron ser vacunados y nada. Probablemente esos abuelitos que se dejaron de vacunar luego vengan al hospital en estado grave.

Esa es la indignación que sienten todas las personas al enterarse que hubo varios quiénes aprovechándose de un cargo, se colocaron primero la dosis. Nadie dice que no se puedan vacunar, todos queremos vacunarnos porque tenemos miedo de enfermar, de entrar a fase moderada y grave.

Nadie está en contra, el detalle está en el por qué hacerlo a escondidas, de manera oculta o clandestina. Si ellos sienten que no hacen nada prohibido, por qué no lo hicieron a plena luz y con transparencia.

De otro lado. ¿La huelga del sector salud continuará? No hay consultas externas y eso preocupa…

-No hay fecha para levantar la huelga hasta donde nos ha comunicado la Federación. En un momento quisimos levantarla, se pidió autorización a la Federación Médica, pero no se nos dio pase.

Y entendemos que no es justo que los colegas en Lima se estén sacando “el ancho, la mugre” por así decirlo; en representación de todos los médicos del país y que en algunas regiones queramos levantar la huelga.

Ahora llegan nuevas elecciones, un nuevo gobierno nacional por lo que pediremos ser escuchados, por ahora no se escucha una fecha en que se vaya a levantar la huelga.