Inaceptable realidad se reporta en “Villa Trompeteros”.



Justamente desde la zona donde por más de 50 años se ha extraído petróleo (Lote 8), que fue convertido en sendos millones de dólares entregados a través del canon petrolero. Sin embargo, la misma Villa y sus comunidades nativas muestran una realidad deplorable.

Y ahora, encima, sin docentes porque varios de ellos, sinvergüenza mente no van o piden sus desplazamientos a colegios más cercanos, generando un daño muy grande a la educación en esa parte alejada del país.

Ayer se pudo entrevistar a varios miembros de la Apafa del colegio 60904 de Villa Trompeteros quienes contaron con el apoyo de padres de familia, ya que ida y vuelta a esa zona les significa 300 soles por persona; para llegar a Iquitos y levantar su voz de protesta ante la Ugel/Loreto Nauta, la DREL, el Defensor del Pueblo y la comisión de educación del consejo regional. También los acompañó el juez de paz de Villa Trompeteros.

Andrés Villacorta Lachuma, presidente de Apafa, mencionó: “Cada año vienen faltando maestros en nuestra zona. Faltan 17 docentes en el nivel inicial, primaria y secundaria. No hay en inglés, matemáticas, comunicación. Es un gran problema por eso los padres de familia en asamblea, decidieron apoyarnos para venir a Iquitos a exponer el tema ante las autoridades.

Todos los años nos hacen lo mismo, pueden creer que hay un solo profesor que enseña a 90 alumnos en un aula, eso no es aceptable, es antipedagógico. Y sí han contratado a maestros, sino que luego los desplazan haciendo tremendo daño a nuestros hijos. Los maestros deben ir a sus puestos para los que los contrataron, no andar en desplazamientos, eso está prohibido. La UGEL/Nauta, está haciendo mala gestión y no resuelve nuestro problema.

Nos falta una cantidad de maestros y hasta cuándo van a asistir si estamos a mitad de año. No solo es Villa Trompeteros, son varias comunidades nativas que están en las mismas condiciones, esperamos que las autoridades puedan encontrar una salida para nosotros” concluyó el integrante de Apafa.

Ellos expusieron toda su problemática a la comisión de educación del consejo regional, ante la presencia de la consejera Janeth Reátegui y Josué Iracude. Ojalá y alguien solucione ese abuso. (LMHL).