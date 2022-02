Una contradicción inmensa que pone en alto riesgo la vida de pacientes oncológicos en el país y el mundo.



Hoy a las 7 de la mañana en la maloca de ORPAC, se recordará la fecha mencionada. La triste noticia de la escasez de medicamentos contra el cáncer en Loreto, Perú y el mundo, se pudo conocer a través de la Lic. Inés Castillo Grandez, coordinadora del centro que carece no solo de medicamentos suficientes para las quimioterapias, sino de recursos humanos. Hace meses que renunció el cirujano oncólogo que viajó a su tierra natal, y hasta la fecha no hay quién lo reemplace en cirugías necesarias.

“El Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), es quien nos envía los insumos para las quimioterapias y tratamientos, pero ahora lo está haciendo de manera restringida.

Incluso hay pocos a nivel nacional, desde el INEN nos pidieron si podíamos atender con algunos pacientes, pero eso es imposible.

Ahora nos estamos prestando fármacos con EsSalud, se nos viene entregando desde la capital a cuenta gotas. Hay una escasez que preocupa y esto también a nivel mundial” dijo Castillo.

¿Quizá los laboratorios se han estado dedicando más a los fármacos contra la covid?

-Parece que sí.

¿Cómo para reflexionar el problema este viernes 4 de febrero Día Internacional de la lucha contra el cáncer?

-Sí y mucho. Diariamente se vienen diagnosticando casos nuevos de cáncer. A veces llegan en etapa avanzada cuando ya no se puede hacer mucho. Sus posibilidades de vida son muy pocas. En Lima incluso ya no operan cuando el cáncer está avanzado porque pueden sacar el tumor, pero quedan células malignas enraizadas y en el tejido sanguíneo que luego pueden ir a otros órganos.

Cenares es la institución rectora a nivel nacional y por ahora nos está enviando insumos de a poquito. No se pueden adquirir por otro lado, porque afectaría el poco presupuesto con el que contamos y, además, reitero, están escasos.

Yo les pido a los políticos que vean al centro oncológico como un centro que ayuda a mucha gente pobre con cáncer. Que no miren quién lo hizo o no hizo, sino que le den su autonomía y un mayor presupuesto por el bien de Loreto, donde vienen muriendo muchísimas personas con esta patología.