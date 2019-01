En la reunión que terminó ayer y donde se encontraron una representación de congresistas incluyendo a Juan Carlos Del Águila y Tamar Arimborgo, por Loreto, el gobernador de Loreto y los alcaldes provinciales y distritales de la región hablaron casi claro y directo sobre temas candentes, y sobre todo lo que impide el desarrollo en las diversas jurisdicciones.

En su exposición Del Águila expuso que los alcaldes en general tienen ideas para el desarrollo calificándolos como de “soñadores”, pero que son los técnicos los llamados a “hacerles pisar tierra”, dando a entender que muchos planes que tienen no se realizarán en corto tiempo y dijo “imposible que se hagan realidad en cuatro años”.

Invocó que se sinceren los proyectos y se prioricen los que lleven a un verdadero desarrollo a los pueblos que gobiernan, que se sienten bases para impulsar ese progreso en el cual todos queremos ver, respetando los presupuestos designados sin desviarlos.

Se refirió también a la firma de documentos y aconsejó a los alcaldes en general a no firmar documentos por firmar, sino que se asesoren bien antes de estampar sus rúbricas. De lo contrario, manifestó que tendrán que desfilar por la fiscalía y el Poder Judicial. Aspiren a “dormir tranquilos” puesto que la libertad no tiene precio, que piensen ahora en sus familias y no después de haber cometido ilícitos.

El congresista Juan Carlos Del Águila, también hizo un llamado a luchar juntos parlamentarios y alcaldes para conseguir más presupuesto. Explicó que el monto proveniente del Tesoro Público, el fondo del Canon Petrolero y los recursos económicos que se consiguió tras la eliminación del reintegro tributario son fondos independientes uno de otro.

“Ninguno se reemplaza. No permitamos que pase lo mismo que con el canon petrolero, que por tenerlo, ya no nos daban tesoro público. No debe pasar lo mismo con el monto conseguido por el reintegro tributario. Luchemos, defendamos nuestros recursos”, instó.

En otra parte del encuentro organizado por la tercera Vicepresidencia del Congreso de la República, una de las expositoras se refirió a los Muni Ejecutivos que realizará el gobierno central para que los alcaldes de todo el país se reúnan con los ministros de Estado y se orienten los recursos a líneas generales de política, donde están los temas de salud, educación, transporte y saneamiento, según el resultado de un estudio en ese orden.

Nos parece que saneamiento (agua potable y alcantarillado) debería ser prioridad A1 para todas las ciudades y pueblos del país. Recordemos que con buena agua se previene enfermedades y así cautelamos la salud. Lo mismo que con un buen sistema de tratamiento de aguas de desagüe. Así como la limpieza general. Verdaderas bases de desarrollo. Lo demás puede esperar.