Asegura fiscal Ulises García Rivasplata, sobre el caso de la joven Stephany Caman.



Ulises García Rivasplata, fiscal de la 4ta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas, quien es el encargado de la investigación del caso del fallecimiento de la joven Stephany Caman, confirmó que a la mujer se le realizó una lipotransferencia en un quirófano improvisado dentro de un domicilio. Mientras que la pena que podrían recibir los implicados podría ser de 16 años de cárcel.

“Ese no era ningún centro de salud, era un domicilio donde se improvisó un consultorio y se había hecho una suerte de quirófano. Además, quien está facultado para ese tipo de operaciones es un cirujano estético y ninguna de las dos personas que participaron tienen dicha especialidad”, declaró.

El fiscal indicó que tanto el médico como la enfermera que hicieron la lipotransferencia se encuentran debidamente ubicados y se vienen realizando las medidas para garantizar su permanencia en la ciudad para la audiencia. Muy por el contrario a lo que señalaban muchos medios digitales que daban cuenta que el médico se encontraba desaparecido.

En cuanto a los delitos que imputa el Ministerio Público se encuentran el ejercicio ilegal de la medicina, exposición a peligro de persona en incapacidad y homicidio simple por dolo eventual. Penas por las que se podría aplicar una condena de 16 años de cárcel.

Por último, el fiscal García Rivasplata exhortó a las personas a no realizarse intervenciones estéticas en establecimientos que no cuentan con todas las garantías para asegurar su seguridad. “En este caso esta persona se puso bajo el cuidado de dos trabajadores de salud que no eran especialistas y en un lugar improvisado, donde no se contaba con una sala de reanimación ni equipos básicos para salvar su vida”, concluyó.

(A. Padilla)