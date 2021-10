En entrevista exclusiva, presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto, Carlos Alberto Del Piélago Cárdenas, brindó detalles sobre importante adquisición que ayudará al adecuado funcionamiento de los servicios de la institución.

¿Cuán importante es la implementación del equipo UPS para el servicio de justicia?

Primero, quisiera manifestar la satisfacción de que al fin tenemos un equipo que va a proteger todo nuestro sistema de base de datos. El UPS, cuyas siglas traducidas significan sistema ininterrumpido de energía eléctrica, es un equipo que permite que, ante casos de fluctuaciones abruptas o cortes de energía, se puedan proteger los sistemas informáticos de la Corte, y así evitar que puedan surgir contingencias lamentables como la que ya nos ha sucedido que fueron el daño del disco duro, pérdida de datos, o la ausencia del servicio.

¿Qué impacto tendrá para la comunidad?

Hemos dado un paso adelante en el servicio a la comunidad; y el servicio a la comunidad no solamente es la atención a la misma, sino garantizar la continuidad de esta atención con un adecuado funcionamiento de nuestros servicios.

¿Cuál es el valor de esta adquisición?

Este año no había presupuesto público asignado para adquisiciones; sin embargo, gracias a la intervención de la señora presidenta del Poder Judicial, doctora Elvia Barrios Alvarado, se logró conseguir un presupuesto de aproximadamente cien mil soles, el mismo que ha sido utilizado en su integridad para la adquisición de este moderno equipo UPS, que ya se encuentra instalado y operativo en la Corte.

¿Qué resalta de la gestión realizada para la concreción de dicha implementación?

Era una necesidad que se tenía hace mucho tiempo. La Corte tenía un diminuto equipo de protección de energía eléctrica que había resultado ser absolutamente insuficiente; no obstante, por diferentes razones, no se lograba atender esta necesidad urgente. La señora presidenta del Poder Judicial comprendió los argumentos que expusimos en su debida oportunidad, sobretodo, cuando tomó conocimiento de que se había quemado una base de datos de nuestra institución valorizada en 14 mil dólares, precisamente, por las fluctuaciones eléctricas que hay en Loreto.

Afortunadamente, en esa oportunidad, la empresa que vendió el sistema de base de datos cubrió la garantía de dicho disco; pero no podíamos entrar nuevamente en una situación similar. La época en que esto ocurrió la Corte no podía atender a ningún usuario porque no existía base de datos. Felizmente, había un disco de respaldo, pero teníamos el peligro de que las constantes fluctuaciones pudieran ocasionar un daño permanente.

Ante ello, se hizo los estudios y, rápidamente, gracias a la voluntad prestada por la Presidencia del Poder Judicial, a través de las instancias respectivas; y, con el esfuerzo de las áreas de Logística y Oficina Distrital de Administración de esta Corte Superior, se consiguió hacer todo el proceso de manera rápida, efectiva, y en beneficio de la comunidad.

