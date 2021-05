Imperdonable el absoluto abandono en que se encuentra el “Complejo Turístico Quistococha”

Autoridades en vez de andar interesados en actividades proselitistas deberían

hacer su tarea de velar por los bienes de esta región.



No hay disculpa que valga. Ayer circularon una serie de fotos en donde se puede ver el total abandono de las instalaciones del mencionado complejo que cuenta con una laguna hermosa y una arena blanquita por donde caminar significa llenarse de vida, de alegría y agradecimiento al pisar un espacio tan grato para con los seres humanos.

Sin embargo, como respuesta a ese regalo para los ojos y la existencia; la respuesta de los responsables de mantenerlo bien cuidado, ha sido ingrata, llena de olvido. Y no hay disculpa ni siquiera por pandemia ya que el gobierno regional cuenta con presupuesto para su mantenimiento.

Y si no es así, cuenta con muchas herramientas para cultivar la zona, para arreglar las malocas con hojas de Irapay. Cuentan con suficiente personal en el área de Elisa Pizango (ORPAC), para haber cuidado que ese lugar no se destruya con el paso del tiempo.

Lo pudieron hacer guardando los protocolos de bioseguridad, lo han podido mantener mensualmente ya que es un espacio abierto, vacío donde no iba gente, por lo tanto, no había ningún peligro de contagio. Con razón decían en antaño: “el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro”. Totalmente cierto.

Años pasan y siempre se ha hablado de darle mayor plusvalía al centro que mantiene también a animales hambrientos de cuidados especiales; de ofrecerlo a inversionistas extranjeros puesto que los paisajes que regala son maravillosos; pero vean ahora cómo está.

Un reflejo de la incapacidad mostrada por las distintas gestiones que vienen pasando por el gobierno regional de Loreto. (LMHL)