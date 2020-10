¡IMPERDONABLE! Dejaron vencer medicamentos por 1’368 mil soles

En periodo enero 2019 a setiembre 2020.

La mayor parte debió ser utilizada en atenciones estratégicas por toda la región.

Para combatir la anemia en niños, VIH, Malaria, Dengue, Tuberculosis.









Medicamentos que debieron ser distribuidos por todo Loreto para que los ciudadanos no enfermen y puedan seguir en vida con mejor salud. Los responsables NO lo hicieron y ahora serán incinerados en cantidad exorbitante, que representa un monto millonario. Indignante.

La denuncia fue interpuesta ante la segunda fiscalía de prevención del delito a cargo del Dr. Walter Mesía, por la consejera regional Lic. Janet Reátegui, presidenta de la comisión de desarrollo social del consejo mencionado.

De inmediato se dirigieron hasta el local de la Dirección Regional de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIREMID), un local inadecuado ubicado por Pampachica, al lado de un hotel de citas al paso. Con una vía de acceso deplorable.

Un ambiente donde funciona el almacén especializado, alquilado en 10, 708 soles y no cuenta con Certificación en Buenas Prácticas de Almacenamiento. Con aires acondicionados en mal estado, las cajas con insumos médicos en el piso. Además, que ingresaban productos sin orden de compra, guía de remisión, factura o acta de entrega.

Así como el ingreso de productos de proveedores que no pueden contratar con el Estado por no tener autorización sanitaria de funcionamiento. El área de logística fue la encargada de generar las órdenes de compra, cuando no debió contratar a proveedores que no contaban con los requisitos necesarios.

Doloroso e indignante ver productos como paracetamol en tabletas y jarabes, guantes quirúrgicos, inyectables, productos para Targa de VIH, vacunas contra la polio, miles de pruebas rápidas para VIH cuando Loreto ocupa el tercer lugar con estos casos. Cloroquina para males metaxénicos.

Capecitabina miles de tabletas y Ondacetron, que sirven para calmar los dolores por cánceres en pacientes oncológicos, quienes en más de una oportunidad dijeron que no había medicina y habían tenido que comprar en farmacias privadas. Enalapril, para la hipertensión.

Tabletas de etionamida que sirven a pacientes afectados por lepra y TUBERCULOSIS, que también han aparecido muchísimos casos en los últimos tiempos y que incluso vienen falleciendo por falta de atención y medicamentos. “Ahora fallecen más con TBC que con coronavirus” acaba de decir el jefe del departamento de infectología del hospital regional Juan Carlos Celis.

Vacunas antiparotiditis, para inmunizaciones. Fórmula láctea de continuación (un pecado porque es para pequeños desnutridos, con anemia). Pruebas rápidas para Hepatitis B. ¿Cuántos siguen muriendo en la zona indígena Candoshi por Hepatitis B? Y acá dejan vencer y deteriorar el medicamento.

Esos y muchísimos otros productos que están estipulados en los programas de atención para toda la región. Y algunos podrán pensar que en pandemia no pudieron ser llevados. En efecto, sobre todo en los momentos más críticos de pandemia, pero, ¿y el año 2019 por qué no repartieron esos productos? Habría que ver si es que han facturado por transporte, sin haber trasladado los insumos a los diferentes centros de salud de Loreto.

Esto dicho en base a qué en la relación de deudas pendientes, al hacerse un corte administrativo, la directora hasta hace poco de Diremid, puntualiza que tienen una deuda pendiente a la empresa: “Servicio Multimodal Santa Lucía EIRL” por 764 mil 380 soles respecto a transporte y distribución de medicamentos, productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios en los meses de marzo, abril, mayo 2020.

Es decir, en los meses en que prácticamente todo el Perú estuvo absolutamente paralizado por la pandemia Covid. La fiscalía correspondiente tendrá que cruzar información para ver si en efecto distribuyeron los productos o solo facturaron, porque de lo contrario, éstos no estarían apiñados en el mal llamado almacén especializado de Diremid.

“He visto también en la larga lista de productos vencidos y deteriorados sulfato ferroso, es medicina que puede disminuir la anemia, mejorar la salud de los niños. Las enfermedades diarreicas forman parte del incremento de anemia y desnutrición.

Toda esta cantidad millonaria de medicamentos se han debido distribuir por todos los centros de salud de Loreto que es donde más los necesitan. Yo viajo por los diversos centros poblados y veo las tremendas falencias y falta de medicina que hay en el sector y acá dejan vencer los productos.

Esto amerita una investigación profunda con las sanciones correspondientes, por eso he acudido de inmediato a la fiscalía de prevención del delito” habló la Lic. Janet Reátegui.

Por su parte el representante de la segunda fiscalía de prevención del delito Dr. Walter Mesía, declaró que la investigación era reservada, pero de aflorar delitos penales de inmediato los elevará a la fiscalía penal.

“Hemos acudido al almacén de Diremid para constatar lo manifestado por la consejera Janet Reátegui, en cuanto a una cantidad significativa de medicamentos vencidos y deteriorados. Y así conocer los motivos del por qué no se han distribuido de manera oportuna en las provincias” declaró Mesía a la salida del almacén.

Mientras que el nuevo jefe de Diremid médico Jorge Escobedo Paredes, señaló:

“Ahorita estoy en plena entrega del cargo, haciendo las coordinaciones y mirando las gestiones anteriores para comprender lo ocurrido” alcanzó a decir.