Apenas nueve meses del inicio de las gestiones del gobierno regional de Loreto y de las cuatro instituciones ediles que conforman la ciudad de Iquitos, nos volvemos a chocar con una cruda realidad y es que las autoridades no pueden trabajar unidas.

¿En qué momento se produce el quiebre? Muchos dirán y con cierta razón que no debemos ser ingenuos, y parece que los problemas se presentan en los oscuros porcentajes económicos por las obras.

Suena garrafal, patético, triste, de película de mafias, etc., pero más tristemente todavía, parece que es lo más real. Y es que los rumores son demasiado fuertes, vienen de las propias gentes que trabajan o se relacionan internamente, y que por algún desacuerdo empiezan a hablar.

Nos habíamos alegrado la verdad, y no quisimos pecar de ingenuos, pero es la esperanza que el proceso electoral nos contagia. Luego de la reunión cumbre de trabajar unidos (quizás con varios sí se está logrando realmente), pero la percepción es que ya cada cual trazó su ruta.

Y es que si no hay articulación de ideas y planes se van a seguir duplicando y hasta triplicando esfuerzos, y pasarán los años del actual periodo y nos seguiremos quedando una vez más con la sospecha que intereses particulares y de grupo traicionan los reales planes de desarrollo local, provincial y regional.

¿Será posible? No poderse poner de acuerdo. Ahora se viene la guerra por la plata del Fideicomiso. Y tiene razón el político Juan Baldeón (al menos así nos parece), cuando señala que obras de impacto regional deben realizarse con este fondo que tenemos tras la anulación del reintegro tributario.

Y enumera como grandes proyectos estratégicos a los de: Conectividad, energía, turismo y agricultura, “solo así seremos una región competitiva y próspera”. Entonces como al inicio de las gestiones tendrán que volverse a reunir las autoridades regionales (gobernador y alcaldes) y con sus equipos técnicos, para trabajar en seleccionar los proyectos y el orden en que se deben ir tramitando. Veremos cómo irá la voluntad de servir al pueblo.