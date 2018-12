Declaró Dolmira Niño de Guzmán, sub secretaria de fortalecimiento de la descentralización de la secretaría de la PCM.

Ayer concluyó el taller de inducción a autoridades municipales impulsado por la PCM. El mismo duró dos días y se desarrolló en varios ambientes de la Facultad de Enfermería de la UNAP.

“Es un evento para las autoridades electas como los alcaldes provinciales y distritales. Acá hay representantes de diversos ministerios quienes están informando sobre los servicios que brindan. Para que las autoridades electas sean inducidas a la gestión pública, conozcan sobre presupuesto y cómo ejecutar proyectos de inversión desde el uno de enero 2019”, mencionó la entrevistada.

Agregando que era programa nacional para autoridades locales y regionales. “Aunque el Gore para los gobernadores electos y salientes, se está preparando para el mes de diciembre en Lima. Asistirán los 26 gobernadores electos. Se está trabajando a fin que se dé una continuidad en los servicios de la gestión, que no se queden abandonados.

Acá está interviniendo todo el Estado. Se ha trabajado para sacar una norma, cuyo énfasis está en cautelar la transferencia y haya continuidad de la gestión. No dejar abandonados los servicios, que los ciudadanos no sientan ese cambio abrupto de autoridades que muchas veces se ha dado.

En general, se ha incrementado el presupuesto del año 2019, así como el de los municipios y gobiernos regionales en su presupuesto inicial de apertura (PIA), será mayor que el PIA del año pasado. Es la primera vez que se hace este tipo de programas de preparación o inducción de alcaldes electos, diría yo que es un hecho histórico del gobierno del presidente Martín Vizcarra.

Se hace antes que entren en gestión para que puedan llevar ese tránsito de manera no traumática”, acotó.