IIAP sigue contratando a personal pese a restricción presupuestaria

Canon que le llega es sumamente bajo y lo gastan en más contratos. ¿Qué dice la Contraloría regional?

Estarían direccionando convocatorias, pese a que dentro de poco vendría el cambio de presidente.

PCM ya fue informada de lo que ocurre acá, a través del Frente Patriótico de Loreto.



Llama poderosamente la atención que a pesar de la situación de restricción presupuestal y la prohibición de realizar nuevos contratos CAS, salvo actividades estrictamente necesarias para la Instituciones públicas, el IIAP está sacando varios concursos públicos de méritos de acuerdo a la información publicada en su página web.

Concursos que no estarían mal si se tratara de convocar procesos transparentes para profesionales que ingresen de acuerdo al mérito y capacidad y que acrediten experiencia para el desempeño de los puestos públicos, algo que dista de la realidad porque es vox pópuli que todos los procesos estarían direccionados de acuerdo al perfil presuntamente hecho a medida de trabajadores que gozarían de la simpatía amical del gerente general.

Como ejemplo, según publicación al concurso público de méritos CASE N° 07-2021-IIAP: el IIAP requiere contratar en forma excepcional los servicios de un coordinador de asesoría jurídica con una remuneración de 7 mil 072 soles donde sólo exigen 2 años de experiencia en el sector público. Por lo que se presume que estaría completamente direccionado para el amigo y abogado Ángel Beteta (quien actualmente hace la función como locador), personal cercano al gerente general Ciro Navarro.

Otra convocatoria a Concurso público de méritos CASE N° 06-2021-IIAP: el IIAP requiere contratar en forma excepcional los servicios de una coordinadora de planeamiento y presupuesto, donde al parecer faltaba poner el nombre de la futura “beneficiara” Ing. Agrónoma Gabriela Del Águila Reátegui. La formación académica para el cargo que debería ser para un profesional titulado en economía, administración, contabilidad o afines y colegiado, le agregaron convenientemente la carrera de la servidora quien actualmente está laborando para el IIAP, amiga del gerente.

La elegida sería premiada con un CAS a la medida para percibir 7 mil 072 soles mensuales, que no tendría nada de malo si la profesional tendría la experiencia y capacidad real para el desempeño del cargo excepcional para una institución como el IIAP, pero no la tiene.

Concurso público de méritos CASE N° 08-2021-IIAP: el IIAP requiere contratar en forma excepcional los servicios de especialista de cooperación técnica para una remuneración mensual de 4 mil soles, donde se exige hasta nivel de Maestría, pero con solo 3 años de experiencia general y un añito en el objeto de la contratación. Esta contratación hecha a medida para una profesional que goza de simpatía de la gerencia y que actualmente presta servicios al IIAP.

Concurso público de méritos CASE N° 09-2021-IIAP: el IIAP requiere contratar en forma excepcional los servicios de un especialista en inversión pública”, con una remuneración mensual de 5 mil 250 soles y dada las responsabilidades, para el elegido sólo se solicita muy conveniente 3 años de experiencia profesional general.

Se aprecia una evidente conducta de querer beneficiar al personal que goza de la simpatía del gerente, pese a que ya saben que se encuentran en un proceso de cambios en el IIAP. ¿Acaso el IIAP es una empresa privada?

Parece que no les interesa la situación económica de la Institución y que todas las instituciones públicas tienen, porque esos CAS a dedo serán pagados con Canon petrolero. ¿En qué manos está el IIAP sin una planificación responsable y a la deriva con profesionales ingresados a dedo premiados solo por un hilo amical y que no tendría las capacidades y experiencia que los cargos y el IIAP urgentemente necesitan para salir de la crisis en que está sumergido?

Finalmente, preocupa que en las bases de cada CAs se indique que el comité evaluador estaría presidido por el gerente general, el Jefe del área usuaria y el Jefe de personal, contraviniendo la ley porque en todos los casos no se garantizaría un proceso transparente porque todos los posibles elegidos estarían prestando el servicio directamente de forma subordinada al gerente Ciro Navarro.

Incluso se menciona que el gerente general cuando llega a Iquitos ya que más pasa en la capital, llega en la casa de uno de los posibles postulantes, y así no hay que ser eruditos para saber los favores que se manejarían por alguien que hace y deshace en una institución pública regional. Tremendo.

(Luz Marina Herrera Lama).