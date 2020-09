HUGO NEIRA: “LA ANOMIA SOCIAL ES EL RESULTADO DE UNA MALA EDUCACIÓN”

En el programa Diálogo Abierto de Salgalú TV, en donde se abordó como tema central «Entre la lucha contra la anemia y la anomia social como respuesta», el historiador, sociólogo y docente, Dr. Hugo Neira, afirmó que “la anomia social es el resultado de una mala educación”.

Al ser consultado sobre el concepto de anemia social respondió que “es un concepto que se da en una sociedad que puede tener normas pero no se cumplen. No hay formas de desarrollar relaciones humanas si es que no hay reglas, cuando no se respetan esas reglas es grave, como lo que estamos viendo actualmente con la pandemia”.

Para el Dr. Neira la cura la para anomia social es la educación, por ello la pregunta es ¿en qué hemos fallado? y la respuesta es en educación. “La crisis del Covid-19 llegó contando con una crisis educativa muy fuerte. “Lamentablemente del desastre de la educación primaria y secundara que tenemos no vamos a salir de la noche a la mañana y es la otra epidemia peruana que nació en décadas pasadas. Paradójicamente el Perú ha crecido económicamente mientras se desmoronaba el sistema educativo, la prueba de ello son los resultados de las pruebas PISA, en donde vemos que somos los últimos de América Latina.

“Hace 30 años que el Perú se encuentra en esta situación y un gran factor han sido las asignaturas, el problema no es si los docentes ganan poco o mucho o si los colegios están bien o mal construidos, lo que ha desaparecido es la enseñanza por materias, se enseñaba ciencias y humanidades….todo eso desapareció, ahora se estudia por áreas, ya no se estudia por cursos, y esta situación ya lleva 30 años”, afirmó el Dr. Neira. “La educación no es que sea mala, no existe. Necesitamos profesores especializados en matemáticas, en lenguaje, física, química…no es cuestión de calidad, no hay educación secundaria en el Perú. Hay jóvenes que no tienen conciencia de su nación porque ni siquiera tienen conocimiento de su historia”, remarcó el historiador, sociólogo y docente.

Hugo Neira señaló que “en este momento un joven peruano que sale de secundaria no tienen ni oficio ni tampoco una formación para ir a estudios superiores, esto no es educación…. yo le diría a los jóvenes que es fundamental volver a la normalidad educativa, no se puede tener un tren sin rieles…sino que pregunten en otras naciones hermanas cómo es su educación. En esos países los profesores estudian docencia y se especializan en una materia, aquí no”.

“Por otra parte, recalcó el -Dr. Neira- cuando nosotros estábamos en el colegio teníamos 1900 horas escolares, y luego las redujeron en 500 horas, es decir mi generación estudiaba 3 años de lo que estudia la actual generación”.

Por todo lo expuesto, el Dr. Hugo Neira invoco a los jóvenes que en el bicentenario de la patria “incentiven un gran cambio en la educación en nuestro país ya que lo pasa en este momento con la educación es muy grave, y ellos pueden lograr dicho cambio. Los jóvenes son claves para dar ese paso. Los peruanos son fuertes, los peruanos son inteligentes y van a recuperarse”.