Huelga médica indefinida aún sigue sin solución

En el Hospital Regional de Loreto “Felipe Santiago Arriola Iglesias”

Galenos están a la espera de una respuesta por parte de la DIRESA.

Pacientes se continúan quejando por falta de atención

A casi un mes (desde el 21 de noviembre) de haberse iniciado la huelga indefinida del Cuerpo Médico del Hospital Regional de Loreto “Felipe Santiago Arriola Iglesias”, la misma permanece sin solución y según indican los galenos, esta lucha continuará por muchos más días, ya que hasta la fecha las autoridades de salud no muestran ni siquiera el debido interés para buscar una solución a esta problemática.

Como se recuerda, la lucha de los médicos de este nosocomio se debe a la escasez de insumos médicos, el inadecuado equipamiento del hospital, las inadecuadas condiciones sanitarias para poder desarrollar el acto médico, la infraestructura obsoleta del nosocomio y otras deficiencias.

La Dra. Mercy Panduro, presidenta del Cuerpo Médico, señaló que todos los puntos antes mencionados aún siguen sin ser atendidos, y si bien permanecen en continuo diálogo, tanto con el director del nosocomio como con el director de la DIRESA, aún no se ha podido llegar a un acuerdo que permita el cese definitivo de la huelga.

Panduro señala que la plataforma de lucha se hizo llegar desde un principio al titular de la Dirección Regional de Salud de Loreto y al gobernador de la región; sin embargo, aún permanecen en espera de alguna respuesta.

Esta situación viene afectando a muchos ciudadanos, quienes continuamente hacen notar su malestar debido a la cancelación de sus citas médicas, que ni siquiera pueden ser reprogramadas porque no se sabe cuándo se levantará la huelga.

No obstante, la Dra. Mercy Panduro recalca que, si bien no se está atendiendo en los consultorios, no se ha dejado de atender las 24 horas del día en el área de emergencia. (R. Graicht)