Declaró el Prof. Luis Pinedo Piña, actual director regional de educación.

Dijo sentirse profundamente consternado por lo que ha estado ocurriendo en las Ugel a nivel regional.

Aún no puede declarar a fondo respecto a lo encontrado en la DREL, pero sí estuvo en el proceso de transferencia y lo que ha percibido, no parece alentador. La próxima semana estaría convocando a una conferencia de prensa para explayarse en cuanto a la realidad encontrada en ese complejo sector.

“En principio he encontrado algunas dificultades en el cumplimiento de organizar la información para que nos entreguen de manera adecuada. Ha habido improvisaciones, por ejemplo, no se han usado los anexos que Contraloría ha remitido para la transferencia y solo han remitido actas simples.

Hemos apreciado que en la mayoría de áreas los jefes no habían organizado la información en función a los requerimientos de la 008. Se les ha recibido, pero con las observaciones respectivas. Se ha visto rápidamente un caos en contratación de locadores, existen 105. Y en Cas hay 34. Para mí eso es un exceso y voy a tratar de reducir a la mitad. Sobre todo, ha habido un incremento de personal en los últimos meses del año 2018”, declaró la nueva autoridad de educación.

¿Qué importancia le dará al Proyecto Educativo Regional?

-El consejo nacional a través de área de planificación estratégica, está impulsando la construcción del proyecto educativo nacional al 2036. En ese proceso a nivel de regiones se están organizando a los grupos impulsores, donde han participado 60 actores, se les dará la responsabilidad de agarrar la secretaría. El gobierno regional tendrá la coordinación regional del grupo impulsor.

Desde nuestra gestión vamos a organizar un equipo a quien se le dará la responsabilidad de grupo impulsor. Será quien convoque y vea la concertación, el que recoja los aportes. El pazo máximo será mayo 2020.

Paralelamente a este proceso como región nosotros vamos a trabajar la construcción de nuestro proyecto educativo regional y en la misma línea; vamos a trabajar el currículo regional como necesidad para insertar toda la diversidad que tenemos como región, orientada a fortalecer la identidad de nuestros estudiantes.

¿Habrá cambios en las UGEL?

-Sé de varias denuncias de trabajadores de las Ugel, de directores que hicieron mal uso de los recursos del sector. Denuncias por acoso sexual. Todos y cada uno de los casos se verán junto a una opinión de la comisión de asesoría legal y así tomar acciones dentro del marco de la ley. Si hay fundamento en las denuncias, no queda otra que separarlos y que sean investigados. Se tomarán acciones de inmediato.

Por lo visto, hay graves acusaciones del mal manejo del presupuesto, lo que ha generado toda esta crisis en las Ugels. No han pagado planillas como debe ser. Datem del Marañón es un caso que hay que tomar fuertemente, allá han contratado a personal de manera excesiva. En setiembre como a 547 maestros, siendo que en las escuelas había 20 niños, laboraban 5 maestros sin saber qué hacer. Han sacado como a 320 personas, pero sigue habiendo un exceso.

Eso no puede volver a suceder, se enviará una comisión que intervenga las Ugel y así hacer el seguimiento de las malas prácticas realizadas para corregir todo ello. Yo estoy muy preocupado porque he visto mucha irresponsabilidad en el manejo presupuestal de las Ugel.

Y, además, me da mucha pena porque todos esos recursos han debido ser orientados a la mejora de los aprendizajes. Hay que salir en el mediano plazo de los últimos lugares en las evaluaciones que hay.