MINSA y MEF deben cumplir con acuerdos en mesas de trabajo.



“El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido”. “Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca Muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente…”.

Sonaba a través del parlante colocado por los trabajadores del hospital Iquitos entre las calles Libertad con Grau, como muestra de su protesta debido a que una serie de demandas del sector salud (Minsa) no han sido consideradas en el presupuesto 2023.

Entre el personal administrativo y asistencial, se ubicó al presidente del Cuerpo Médico de ese nosocomio Dr. Reyles Ríos, así como a la nueva secretaria del sindicato de trabajadores, Marisol Piña.

“Estamos aquí respondiendo a la convocatoria de la central nacional sindical, por el nombramiento de CAS regulares, ascenso automático de trabajadores que corresponde a cada grupo. Así como la implementación del cuarto tramo de la escala salarial.

El objetivo de esté plantón es presionar, sensibilizar, motivar al gobierno a fin que se vuelva a conversar, acordar cómo va a ser la implementación de las demandas” mencionó Ríos.

Por su parte, Marisol Piña, mencionó que espera que luego de un diálogo entre el Minsa y los dirigentes nacionales, se encuentre una salida a la falta de preocupación al no haber incluido las demandas nacionales en el presupuesto del año 2023.