Hubo danzas típicas y feria gastronómica en Penal de Mujeres Iquitos

También exposición artística basada en cuento del escritor Orlando Casanova.

Actualmente existen 70 internas en el mencionado penal.

Una vez más, ayer se pudo visitar el penal de mujeres de Iquitos. La directora Gloria Román, hizo las invitaciones correspondientes gracias al mandato y autorización del alto jefe del INPE Carlos Romero, a fin que se desarrolle un festival gastronómico y danzas típicas.

“Nuestro director Carlos Romero, ha dispuesto a nivel nacional en forma simultánea que en los penales se haga una feria gastronómica en la que participen los internos. En este caso las internas del penal han elaborado los platos típicos que ahora están presentando y que ustedes podrán degustar para dar su opinión.

Igual se coordinó con el gobierno regional para que nos apoye y las internas puedan aprender danzas típicas, ellas han venido siguiendo un módulo y ahora demostrarán todo lo aprendido. Una resocialización muy importante es la que hacemos en este penal, ya se vienen preparando otras actividades para el 16 de julio que es el día de la resocialización del interno de los penales”, contó Gloria.

En ese marco, también se presentó una puesta teatral basada en uno de los tantos cuentos del escritor Orlando Casanova, “El mejor regalo”, con matices de enseñanza solidaria para las futuras generaciones y de amor profundo a la Amazonía. La esposa del ya fallecido escritor, Paula Flores, estuvo departiendo esos momentos con las internas del penal.

MAMÁ DE ELMER NO SALIÓ DE SU CELDA.

Con el ingreso de la madre del niño que hace poco fue cruelmente asesinado, se llegó a las 70 internas. Ella no estuvo en la actividad, aún no se recupera de todo lo ocurrido, quizá causado por ella misma.

“No ha querido participar y nosotros comprendemos su situación, es un momento muy difícil. Ahora está más tranquila, la primera noche no durmió nada, llegó bastante delgada, demacrada. Estamos atentos a ella en estos instantes. Está acá por una orden judicial”, contó la directora.