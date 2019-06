Hubo capacitación sobre tema forestal en pro de los empresarios madereros

Ayer en un céntrico hotel de Iquitos.

La actividad está apoyada por el Ministerio de la Producción, así como los CITE y agencias de cooperación extranjera.

“Estamos acá para dar las facilidades a fin que puedan generar capacidades de gestión. Un espacio donde los empresarios dedicados al rubro de la madera, puedan capacitarse y encontrar soluciones comunes a los problemas que tienen que afrontar, como comunicación, planificación, estrategias, tiempo y espacio.

Aprender puntos fundamentales para crecer como organización y encontrar fuentes de financiamiento externo. Hoy estamos en Iquitos, antes en Pucallpa, Lima y próximamente el Organismo Internacional de Maderas Tropicales, aplicará el entrenamiento en la ciudad de Huánuco. Se apoya con herramientas, conocimientos, a lado de cooperantes como IMR, Cite Forestal y maderas, e implementar talleres, así como capacitar de acuerdo a las necesidades del sector”, mencionaron.

Por su parte, Jessica Moscoso, directora de Cite Madera- Lima, expresó lo siguiente: “Estamos trabajando cerca 6 meses con la OIMP para armar un programa de capacitación y sensibilizar al empresario del sector forestal. Temas sobre fortalecimiento gremial, fórum, compras responsables, actores que toman decisión en compras, reciprocidad a las acciones de promoción en manejo forestal. Este viernes se verá todo lo concerniente a la productividad, manejo ambiental etc. Un programa de sensibilización y validación a los productores. Que vean ellos la necesidad de mejorar en su trabajo”, habló.

CITE FORESTAL MAYNAS.

Está a cargo del director Manuel Lavalle-Cite Forestal del instituto tecnológico de la producción. “Cite productivo Maynas, ve la transformación de industrias amazónicas parte acuícola y Cite Forestal Maynas ve el tema de transformación y mejora del proceso de industria forestal maderable, primera y segunda transformación de la madera.

Aún falta impulsar el proceso de equipamiento en diferentes áreas, carpintería, apilado, horno de secado laboratorio. Eso permitirá dar servicios, desarrollar investigación en transferencia y tecnología a empresarios de primera y segunda transformación de madera.

Uno de los principales problemas es que no se tiene mucha investigación aplicada a la transformación de la madera como en otros lugares, acá no hay todavía. El secado de la madera es importante para contar con muy buena madera; los empresarios no tenían mucha conciencia de ello, ahora se está avanzando”, concluyó.