De no concretarse, iniciará el “Plan de abandono”, que consiste en desmantelar la estación 5.



Las comunidades indígenas awajún que mantienen control territorial sobre la Estación 5 como parte del Paro Amazónico advierten que mañana finaliza el plazo otorgado al gobierno peruano para atender sus demandas y retomar el dialogo, de lo contrario, iniciará el “plan de abandono”, que consiste en volver inoperable a la instalación petrolera.

Así lo afirmó el apu Wagner Musoline, representante indígena del Paro Amazónico, quien resaltó que ya son casi 50 días de movilizaciones sin obtener respuestas contundentes por parte del Estado. Recordó que pese a que una comisión de alto nivel del Ejecutivo llegó a la Estación 5 el pasado 8 de noviembre, este equipo no se presentó a las siguientes reuniones pactadas el 12 de este mes, una en Iquitos sobre la agenda Hidrocarburos, y otra en la misma Estación 5, sobre el plan de vida Postpetroleo.

“Mandaron un comunicado diciendo que sí o sí llegarían el 19, llego el 19 y nada, no se apersonaron y más bien salió un documento con denuncia hacia los dirigentes del circuito petrolero, esto ha enardecido a los pobladores, por lo que tomaremos medidas radicales”, declaró el dirigente.

En ese sentido, indicó que si mañana, lunes 22 de noviembre hasta las 00 horas, el gobierno no evidencia ninguna actitud positiva para retomar el dialogo y atender sus demandas, se radicalizarán las medidas de protesta con el Plan de abandono de la Estación 5.

El responsable de esto no será el pueblo indígena, sino el gobierno. Si no quieren solucionar el problema, es que no les interesa el petróleo. Esperemos que mañana el gobierno de esa iniciativa”, sostuvo.

Por su parte, el dirigente indígena Ismael Pérez Petsa, quien también forma parte de la plataforma de lucha Pueblos Afectados por las Actividades Extractivas, confirmó lo anunciado por el apu Wagner y mencionó que esta medida fue tomada por la Federación Nativa Awajún Río Apaga (FENARA) en vista de la lentitud del Estado para atender sus necesidades,

“Mañana se vence el plazo y la población va a tomar otras medidas, como el plan de abandono, desalojando todas las instalaciones que existan. La población está muy enardecida por las falsas expectativas que ha dado el Ejecutivo”, manifestó el líder nativo. (A. Padilla)