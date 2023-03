A las 9 am habrá conferencia en el auditorio del gobierno regional.

Propondrán que el 13 de febrero sea el día de mujeres trans de pueblos indígenas. Ese día mataron a la trans Rubí en Lima.

Sobre el tema se pudo entrevistar a Carol Carlobi Ríos Yaicate, trabajadora Trans del gobierno regional de Loreto, quien se ha venido ocupando de la organización de la actividad.

“Este viernes a las 9 de la mañana será la conferencia de prensa en el marco del día internacional de la visibilidad Trans. Pero también queremos hacer la propuesta para que el día 13 febrero se conmemore el día de las mujeres Trans de pueblos originarios.

Ese día,13 de febrero, un día antes del día del amor y la amistad, asesinaron cruelmente a “Rubí”, una mujer nautina. En la conferencia de prensa estará su hermana y 10 chicas de Nauta, esto con el apoyo del consejero Camones Mendoza.

Me parece que eres la única Trans que labora en una institución pública ¿es así?

-Así es. Hay mucho estigma sobre nuestra población. Cuando entré acá pensaban que una mujer trans no podía estar capacitada y que no tenía condiciones para ocupar espacios públicos. Pero ahora se dan cuenta que sí tenemos capacidad.

¿Y por qué cree que son pocas en las instituciones públicas?

-Porque aún hay temor, las instituciones del Estado no están adecuadas para tratar con la población trans, incluso nos siguen llamando en masculino.

¿Nos quisieras contar un poco tu historia de vida?

-Tengo 34 años, trabajo en el gorel desde el año 2015. Pasé varios años en Tarapoto, luego en Nauta donde estudié ingeniería de sistemas, pero no terminé. En el colegio no fui sociable, tuve un entorno cerrado. Mis padres actualmente son evangélicos, no tengo buena relación con ellos, vivo sola desde que tengo 19 años.

Yo pude iniciar estudios en la universidad, pero en el caso de muchos ni el colegio han podido terminar, la historia se repite. Incluso sus familias no las quiere en sus hogares, prefieren que sean gay o lesbiana, a que sea Trans. Dicen te aceptamos, pero no te degeneres.

Creen que el maquillaje, los modales, son degeneración y no es así. Yo no me daba cuenta. Una vez iba en motocar con las piernas cerradas y mi mamá me golpeó y me dijo: “los hombres no se sientan así”.

Pero era mi forma de expresarme desde antes, yo no sabía que era ser Trans, pero mi cuerpo ya lo empezaba a expresar. Hay cosas que la naturaleza va presentando por sí sola. Entiendo ahora que los padres no están preparados para afrontar cuando tienen un hijo Trans.

¿Tu padre no te aceptaba?

-Él trató de hacerme masculino. Él era de construcción civil y me llevaba a la construcción para hacerme masculino. No lo logró. Ahora mi padre mira y dice: “estás en una institución pública”, lo resalta.

Antes me decía ¿para qué vas a estudiar tanto en la universidad si vas a terminar como un peluquero o en la prostitución como todos los maricones”, decía mi padre. Yo he demostrado que sí se puede estar en una institución pública. (LMHL).