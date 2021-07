Hoy se inicia vacunación contra la covid a personas de 55 años

Y desde el día lunes de 50 años a más.



Una noticia esperada por el grueso de ciudadanos que están en base 5. Esperada y ansiada también ante la información que varios casos covid nuevamente están llegando a los hospitales de EsSalud y el regional.

Así que a perder el miedo y vacunarse, no olvidar que no hay camas UCI y lo peor de todo es que no hay medicamentos y los familiares tienen que endeudarse tremendamente para poder conseguirlos a diario.

Es mejor prevenir y vacunarse cuanto antes, el virus no se ha ido de Loreto. Hoy todos los que están en la base 5 pueden asistir a los diversos locales a recibir la dosis Pfizer, que hasta donde se sabe a nivel mundial, viene siendo la más segura. Locales: Polideportivo del parque zonal, colegio nacional Maynas, colegio Nuestra Señora de la Salud, colegio 61004 Juan Pablo II. Colegio 60024 San Juan. Colegio Moore y colegio Sagrada Familia.

Hace unos días el doctor Calampa, dio a conocer que desde Lima estaban poniendo trabas para el inicio de la vacunación a personas de 50 años. Ayer contó qué ha pasado para que abran esa posibilidad y así proteger a más adultos ante una posible tercera ola.

“Hicimos el sustento ante el ministerio que de 36 mil personas que debemos vacunar en Iquitos, 27 mil son urbanos, 7 mil periurbanos y 3 mil rural. Esa sustentación señala que no nos pueden medir con el porcentaje de 36 mil, sino que nos evalúen con los 27 mil urbanos o rural. Entonces haciéndolo así nosotros llegamos a una cobertura del 87%, eso hemos demostrado.

Lo mismo que hemos presentado lo ha copiado Pucallpa que estaba por debajo de nosotros. Ahora ellos sustentan con una cobertura del 77% con los mismos parámetros que nosotros medimos. La comisión que vino ayer nos ha ayudado a corregir esos indicadores y así pronto empezar a atender a la población mencionada. Contamos con 62 mil dosis de vacunas Pfizer para esta oportunidad” habló Calampa Del Águila.

Director ¿y qué pasa con esas plantas de oxígeno, por qué no han sido llevadas a sus provincias?

-Lo que pasa es que estábamos esperando los concentradores y bóxer que son su complemento para el llenado de los balones de oxígeno. De nada sirve que se envíe la planta sino tiene como llenar los balones. Ahora ya están completas para luego su traslado a las provincias que falta.

Tuvieron una reunión con autoridades de salud de Colombia y Brasil ¿a qué acuerdos llegaron?

-El objetivo ha sido contar con un protocolo unificado en Perú, Brasil y Colombia. Brindar la misma medicina a los pacientes aquejados con covid. Reforzar el programa de vacunación covid, así como la vacunación regular para los niños.

Que todos demos el apoyo a los pacientes de alto riesgo. Acá en Perú les damos toda atención a los ciudadanos colombianos entonces ¿por qué ellos no nos lo pueden dar en su territorio? Tienen que hacerlo, pero Colombia a veces pone trabas.