Hoy se inicia proceso de entrega de plazas para docentes de Inicial, Primaria y Secundaria

Finalmente serán entregadas en las diversas etapas 2,194 plazas.

Proceso se desarrollará en las instalaciones del colegio MORB.

Así lo dio a conocer el día de ayer la directora regional de educación Dora Vigo, luego de realizar una visita a la Ugel/Maynas.

“La primera etapa se inicia con los profesionales que participaron en la prueba única nacional y concluye el día 28 de enero. Son 2,194 plazas para docentes de inicial, primaria y secundaria. A los auxiliares se les está convocando para el 28 de febrero y el año escolar se inicia el 16 de marzo”, mencionó Vigo.

Directora en el Sute se habla que no están pagando las CTS a docentes contratados ¿esto es así?

-Hemos estado pagando ya que llegó una transferencia, se paga a los que tienen derecho y han salido en la relación. Se está pagando paulatinamente. Hemos tenido problemas de registros de transferencia porque el Decreto de Urgencia salió el último día del año y eso generó problemas en el sistema. Estamos trabajando para que se cumpla con todos.

Grave denuncia en Ugel Nauta con falta de rendición de cuenta de viáticos ¿qué acciones ha tomado?

-En efecto hay una denuncia en Loreto Nauta. La titular del pliego dice está cumpliendo con enviar los documentos a los que adeudan…

Pero ella también está adeudando, no ha rendido correctamente…

-Para eso hay un control previo que debe ir subsanado, pero cumple con la comunicación a los que deben…

¿Y qué autoridad puede tener para pedir a otros que rindan, cuando ella tampoco lo ha hecho…?

-Son temas de índole administrativo. Hay un concurso de por medio, ampliado hasta el 31 de julio 2020. Pero obviamente si hay irregularidades o abusos, se ve de inmediato. Se ha enviado una comisión a Nauta, igual a Contamana del OCI. De Contamana ya retornó y está preparando su informe.

¿Y qué medidas en Contamana, se ha conocido que su hijo estuvo de administrador y se han denunciado irregularidades?

-Él es mayor de edad y tiene responsabilidad de responder si hubiera un tema doloso en cuanto a ello. Estuvo como administrador entre 20 o 24 días el año pasado. Tengo entendido que esos 180 mil fueron detectados en setiembre u octubre 2019, se habría pagado por viáticos donde habría irregularidades. Él no estaba como beneficiario, se dio cuenta y por eso hizo la denuncia.

Pero lo denuncian va contra él…

-Por ese caso me parece que no.