Se desarrollarán operaciones de labio leporino y paladar hendido

Alcaldesa de Maynas señaló que presente campaña espera beneficiar a 15 pacientes aproximadamente.

Desde hoy en las instalaciones del Hospital Militar, se iniciará la III Campaña Maynas Sonríe, en las que se desarrollarán operaciones de labio leporino y paladar hendido, gracias al convenio de la Municipalidad Provincial de Maynas con la Asociación Resurge International.

La presenta campaña se realizará el 27, 28 y 29 de abril, y tiene como objetivo brindar el servicio integral de salud a la población, en cuanto a operaciones para reparar sonrisas rotas a través de cirugías reconstructivas de forma gratuita, principalmente a niños y niñas, llevándose a cabo gracias a los médicos profesionales de la Asociación Resurge International de la ciudad de Piura.

La expectativa es brindar la atención a 15 pacientes inscritos aproximadamente, los mismos que fueron empadronados previamente de acuerdo a la necesidad de operación de cada uno, y que sumado al factor económico, no podían acceder a estos servicios de salud en clínicas, hospitales o postas médicas; asimismo, los doctores mencionaron que a cada paciente se le realizará los controles previos para ver si no corren con riesgo alguno al momento de las intervenciones quirúrgicas.

La alcaldesa de Maynas mencionó que en esta tercera campaña, espera que los niños que no fueron intervenidos, debido a temas de salud y los controles previos por parte de los doctores especialistas en las anteriores campañas, puedan realizarse la operación sin inconvenientes, agradeciendo el apoyo de las instituciones que vienen colaborando para la realización de esta actividad.