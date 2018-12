*Pueden visitarla hasta el día viernes en la sala de exposiciones temporales de la dirección desconcentrada de cultural.

Podrán recrearse con las creaciones pictóricas de tres grandes artistas plásticos como son: Javier Yglesias Sánchez, Cliver Flores Lanza y Juan Montes Torres. La muestra se inaugura hoy temprano en Malecón Tarapacá 368. Una muestra colectiva donde podrán apreciar tres visiones a través del color de la Amazonía peruana. Los tres son exponentes de la plática loretana, unidos por primera vez para ofrecer a través de sus lienzos la magia y el encanto de la selva y su gente.

Sobre la actividad se pudo entrevistar a Cliver Flores Lanza, artista plástico, quien estudió dibujo y pintura en la Escuela de Bellas Artes, actualmente labora en esa entidad. Sus pinturas trascienden a nivel local, regional, nacional e internacional.

“Tengo unos 26 años creando arte ahora conocido en la Amazonía, en el Perú y en el extranjero. Mi trabajo es referente a la Amazonía y envuelve paisajes, actividades cotidianas, costumbrismos, figuras humanas, desnudos artísticos. El estilo es impresionista.

Utilizo la técnica de óleo sobre lienzo, la tendencia es impresionista. Mi padre (maestro) influenció mucho en mí, me mostraba el arte de las pinturas, me regalaba materiales para pintar. Cuando era chico pasábamos por los cines y me mostraba los carteles que anunciaban las películas, me decía “eso es arte, es el trabajo de un artista” y yo lo admiraba. Y así fui vinculándome al arte plástico”, nos cuenta Cliver.

También narra que a la par del estudio de arte, siguió la carrera de contabilidad, pero al final ha predominado la pasión del arte. “Se dice que el artista se muere de hambre, no opino igual. Quizá para los que no trabajan, pero aquellos que estamos en constante producción, no pasa eso.

Se vive una emoción constante en cada creación, quizá aquellos que no son perseverantes, dirán ello, pero nosotros no, nos va bien y además contamos con reconocimiento nacional e internacional”, expresó el artista invitando a todo el público para que vayan desde hoy al malecón a apreciar el arte de los tres reconocidos pintores loretanos.