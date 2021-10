Precisa el Ing. Forestal Alaín Soplín Pérez, jefe de la gerencia de desarrollo forestal y fauna silvestre de Datem del Marañón.



Junto a él hay un equipo de jóvenes en la gerencia descentralizada de San Lorenzo, que vienen tratando de ordenar los permisos forestales que en la época del ARA salían como “pan caliente” sin verificar a fondo si los POA eran correctos o no.

“Hoy trabajamos de manera articulada. En las gestiones anteriores se vieron muchas irregularidades, por lo que se vienen haciendo varias investigaciones.

Hoy los permisos forestales o de aprovechamiento, se están dando de acuerdo a los usuarios que nos piden, se articula bajo la normativa correspondiente. Vemos a fondo los requisitos y si es que los cumplen, se les da para que aprovechen su bosque” dice el ingeniero.

¿Hay denuncias de que empresarios llegan y sacan árboles de zonas no autorizadas?

-Antes había mucho de eso. Ahora se trabaja con la fiscalía, con la PNP. De acuerdo a eso ya se ve que procedan con la norma respectiva.

¿Cuáles son las especies maderables que más buscan?

-Piden permiso para el aprovechamiento de la especie Tornillo, Lupuna, Yacuchapana, entre otras. Ahora los permisos de aprovechamiento se dan de manera desconcentrada, desde acá, desde San Lorenzo, ya no es necesario que vayan hasta Iquitos. Hay una tarifa mínima que pagan para aprovechar sus bosques.

¿Hubo un problema en la comunidad de “Nueva Esperanza”?

-Se da un permiso siempre y cuando las comunidades o centros poblados tengan título. Sino no. Sí hubo un caso en “Nueva Esperanza”, se procederá de acuerdo a la investigación. Nueva Esperanza es un tema delicado en cuanto a la alta multa.