Un 06 de octubre de 1906, se expidió la Ley N° 230 de creación de la ilustre Corte de Justicia de Iquitos, hoy denominada Corte Superior de Justicia de Loreto. En el marco de su aniversario, pero atendiendo a la crisis sanitaria, la institución ha programado hoy el desarrollo de una ceremonia de izamiento de Pabellón Nacional (08:00 a.m.), así como la tradicional sesión solemne (09:00 a.m.); ambas actividades por modalidad virtual, vía Facebook de la institución judicial.

El presidente de la Corte de Loreto, Carlos Alberto Del Piélago Cárdenas, hace extensiva la invitación al público en general, a participar de estos actos que conmemoran un nuevo año de vida institucional, hecho que motiva a la reflexión sobre las actuales decisiones, acciones y resultados que están contribuyendo a forjar la historia de esta Corte Superior.

“Sabemos que aún tenemos una gran deuda histórica con la sociedad, ya que en los ciento quince años de vida institucional no hemos conseguido ganar la mayoritaria confianza de la ciudadanía. Sin embargo, seguiremos fortaleciendo nuestra legitimidad institucional, canalizando nuestros esfuerzos hacia un mejor servicio de justicia para bien de la comunidad loretana y del país, lo cual venimos trabajando de la mano de nuestros jueces y servidores, quienes están llamados a brindar un servicio con vocación, dedicación y compromiso” declaró la autoridad judicial.