“Hoy o mañana gobernador decidirá quién será la nueva autoridad de la DREL”

*Declaró la encargada de la dirección regional de educación de Loreto CPC Dora Vigo de Zumaeta.

*Se solidarizó con la directora de Ugel Ramón Castilla, que fue maltratada por el procurador público regional.

Ella desempeña el cargo de jefa de administración de la citada dirección, pero por ahora el gobernador le ha encargado estar al frente de esa entidad hasta que designe a la nueva autoridad educativa. Lo que debe ocurrir entre hoy o mañana.

“Mientras tanto nosotros estamos acá despachando documentos, porque tampoco se puede paralizar los trámites a resolver. Comparto mi labor administrativa con el encargo hecho por el gobernador”, habló la encargada.

Díganos ¿y qué balance hace, cómo cierra el año esta dirección?

-De acuerdo a los informes que tengo de las diversas áreas, es un año fructífero. En el tema económico se ha pagado a los administrativos su 037. Estamos en trámites para pagar AT, CTS, ya se nos ha hecho las transferencias de nivel central; estamos en ese trabajo.

Los docentes ya están llegando de la zona de frontera, de lugares alejados como Yaquerana, Alto Napo, Putumayo, se están cumpliendo metas.

Se están empezando los trámites para las adjudicaciones simplificadas, las convocatorias para hacer la repartición de material educativo de manera oportuna el próximo año. Que no haya los problemas que pasaron este año. El trabajo está a cargo de personal técnico que conoce a fin que se haga una buena distribución.

De otro lado ¿Qué opina respecto a la actitud del procurador público regional hacia la jefa de Ugel Ramón Castilla, a quien maltrató?

-Me he enterado del hecho por algunas informaciones. Personalmente considero que el respeto a la mujer es importante, sobre todo como dama. Me solidarizo con la señora. También hay que decir que existen documentos judiciales que ella ya no tiene acceso y documentos de esta dirección. Pero para todo ello, se debió coordinar y no llegar hasta ese punto, debe haber respeto mutuo.