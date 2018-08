Manuel Abanto, dirigente de la CGTP, cuestiona que Humberto Debernari, secretario de Construcción Civil, aporte obreros para el desalojo.

“Si los sindicatos estamos contra el Estado, cómo un dirigente de construcción civil de Iquitos como Humberto Debernari, va a prestarse para aportar obreros del sindicato que coadyuven al desalojo. O sea, a favor del Estado, eso es algo incongruente”, dijo Abanto Moreno.

Lo real es que en estos precisos instantes una “espada de Damocles” está sobre la existencia de muchas familias que habrían aportado dinero a un docente para que les otorgue un pedazo del terreno ubicado por la zona del gobierno regional de Loreto. Se habla de un inminente desalojo a impulsarse el día de hoy o mañana.

Lo concreto es que el 16 de abril de 2018 la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), envió el oficio 797-2018 a Roberto García Padilla, presidente de la Asociación Pro Vivienda “Urbanización Mártires de la Democracia III Etapa”, calle Las Palmeras 106-Urb. Miami Belén, referente a la solicitud de donación (6 de noviembre 2016).

“Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al documento de la referencia, mediante el cual solicita la donación del predio de 29 115,95 m2 ubicado –según lo señalado- a la altura del Km. 1.300 de la Av. José Abelardo Quiñones (frente al Gorel), inscrito en la partida registral 00008237 del registro de predios de la oficina registral de Iquitos”, puntualiza la Abog. María del Pilar Pineda Flores.

En otro acápite le escribe lo siguiente: “Sobre el particular, cabe señalar que, de conformidad con el literal d) del artículo 7 de la Ley dispone que todo acto de disposición de dominio, a favor de particulares, de los bienes inmuebles de dominio privado estatal se realizará a título oneroso, teniendo como referencia el valor comercial. En virtud de los expuesto, nuestro marco legal vigente no contempla la figura de la donación a favor de particulares”, remarca la abogada de la SBN.

Mientras que, por el lado de las familias ahí apostadas, cuentan con el documento del 10 de julio 2018, en que solicitan la adjudicación de predio mediante procedimiento de subasta público. Por lo que ellos consideran que, si está esa solicitud de por medio, el Estado o la SBN no pueden actuar como lo harían hoy o mañana, es decir, desalojarlos del predio.

La solicitud la firma Roberto García Padilla, pide al Superintendente Nacional de Bienes Estatales la aprobación de la venta por subasta pública, del predio de dominio privado estatal de libre disponibilidad, donde venimos ejerciendo posesión, ubicado en la Av. Prolongación Moore Lote IV Zona Urbana, Belén”.

Presentando como fundamento fáctico lo siguiente: “Desde hace aproximadamente 9 años las personas que hoy conforman nuestra asociación pro vivienda urbanización “Mártires de la Democracia III Etapa”, tomaron posesión de los terrenos que se encuentran ubicados en el “predio” de dominio privado estatal de libre disponibilidad, donde se encontraba el terreno y proyecto del Ex BanMat, el mismo que se encuentra inscrito en la partida 00008237 de la zona registral de Iquitos”.

En todo caso, ante cualquier medida que se tome con presencia policial, que antes se cercioren bien que no haya personas en la zona a despejar, a fin que luego no se registren víctimas que lamentar.