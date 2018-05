Ante inminente entrega de 89 millones de metros cuadrados de territorio netamente indígena.

Jornada de lucha será toda la semana, quieren sacar oro de Balsapuerto con ilegal concesión a canadienses.

Temen que sea versión mejorada de explotación en Madre de Dios.

Alcalde de Balsapuerto, Iglesia católica, Fredesaa, y federaciones indígenas encabezan férrea protesta.

Desde las 00:00 horas del día de hoy lunes un solo grito resuena en Yurimaguas, capital de la provincia de Alto Amazonas, iniciando una jornada de lucha que será toda la semana hasta que el gobierno retroceda en el afán de entregar 8,900 hectáreas de tierras ubicadas en el distrito de Balsapuerto y que se pretende dar en concesión a la empresa Minerales Camino Real Perú SAC, subsidiaria de la canadiense ROYAL ROAD MINERALS LIMITED, especializada en extraer oro y cobre fundamentalmente.

La jornada de lucha unitaria y que hoy tendrá su epicentro en Yurimaguas, mañana se replicará en la ciudad de Tarapoto-San Martín y luego en el propio Balsapuerto, está encabezada por el alcalde de dicho distrito Magno Saavedra Cachique, Jorge Ocmín del Frente de Defensa y Desarrollo de Alto Amazonas- FREDESAA, Lucero Guillén Cornejo del Pastoral de la Tierra del Vicariato Apostólico de Yurimaguas, totalidad de federaciones indígenas y Frente Amplio de Asentamientos Humanos. Al pedido principal de impedir el entreguismo de los territorios de Balsapueto, se adiciona la exigencia para que se resuelva de inmediato el desabastecimiento de agua potable y la falta de energía eléctrica en Alto Amazonas.

El problema surge cuando desde el Ministerio de Energía y Minas, el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico-INGEMMET efectúa un trámite de concesión minera vulnerando toda la legislación nacional e internacional vigente. No existe el Estudio de Impacto Ambiental y tampoco se realizó la denominada Consulta Previa.

El trámite se inicia el 27 de octubre del año 2017 y desde allí con una celeridad increíble se avanzó para entregar territorios ancestralmente en posesión de los pueblos indígenas Shawis, para lo cual incluso mintieron datos tan evidentes como que en esas tierras todo está libre, cerrando la realidad de la existencia de dichas poblaciones.

Dicen en los informes oficiales, por ejemplo, que: “se observa zonas de bosques total”, cuando en toda esa zona están los indígenas. Asimismo, afirman que: “no se observa área urbana ni expansión urbana”, cuando todo el mundo recuerda que el ex presidente Kuczynski vino a inaugurar el puente sobre el río Cachiyacu en dicha zona, además de la existencia de la carretera. Escandalosas omisiones para favorecer a una empresa transnacional.

En el colmo de las inexactitudes utilizan por ejemplo un informe del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre-SERFOR del 21 de febrero del 2017 (Informe Técnico N° 022-2017-SERFOR/DGIOFFS-DCZO), fecha indiscutiblemente anterior -en varios meses- al petitorio de los canadienses de octubre del año 2017. Es decir, no contaron con informes actualizados para conocer cuál era y es la situación de las tierras en mención.

Más escandaloso todavía es cuando en el Informe N° 10262-2017-INGEMMET-DCM-UTO del 28 de noviembre 2017, en la primera página caen en abierta contradicción, cuando en el rubro Observaciones señalan lo siguiente: “a. Consulta a SERFOR. El presente expediente no ha sido consultado a SERFOR”.

Y en las últimas páginas nuevamente muestran contradicciones en cuanto a que señalan: “Se observa zona de bosques total. Río Cachiyacu”, para más abajo colocar: “conforme a dicha información, se advierte que a la fecha el presente petitorio: NO se encuentra superpuesto a aquellas coberturas temáticas identificadas como concesiones ni sobre Bosque de Producción permanente (BPP), Bosque Local (BL)”, firmando el documento el 21 de marzo 2018 los Ingenieros Carlos Enrique Trelles Rondoy y Gustavo Eusebio Zavala Astete, ambos de la Unidad Técnico Operativa Dirección de Concesiones Mineras.

¿O hay bosque o no hay bosque en la zona? Claro que sí, además de toda la vida de los hijos de los pueblos indígenas Shawis.

Un asunto que también llama la atención es que, en pleno procedimiento administrativo para la concesión minera acelerada, cuando notifican a la empresa, en el mes de enero del presente año, no quieren recibir las indicadas notificaciones arguyendo que “ya no están en dicha dirección”, cuando los registros de la SUNAT señalan la misma dirección ¿Se hicieron humo?

Vale hacer algunas precisiones. Las zonas que se pretenden entregar pertenecen a cabeceras de cuencas de agua, tales como son los ríos Cachiyacu, Armanayacu y Yanayacu, más riachuelos y quebradas, todos tributarios del río Paranapura, el cual desemboca en el río Huallaga. Para remate de males es precisamente en el río Paranapura, donde se ubica la bocatoma para la succión de agua que luego se potabiliza para el consumo humano en la ciudad de Yurimaguas, desprendiéndose que, por la cantidad de relaves mineros y todo tipo de residuos, la población de la capital de Alto Amazonas podría consumir agua totalmente contaminada con consecuencias letales.

Además, estos territorios que se quieren entregar alevosa y fraudulentamente sin el mínimo conocimiento previo de la población allí viviente, repercute también en las faldas de la cordillera “escalera” en el límite con San Martín, por lo que también dichas poblaciones se aúnan a la protesta que estará centralizada en Tarapoto desde mañana martes 15 de mayo, para luego continuar en el propio Balsapuerto.

Es necesario precisar también que, de acuerdo a la documentación existente en los Registros Públicos, tenemos que: “La sociedad (Minerales Camino Real Perú SAC) tiene por objeto el ejercicio de actividades mineras, sin excepción alguna incluyendo de manera meramente enunciativa la de prospección, exploración, desarrollo, explotación, labor general, beneficio, transporte, comercialización, así como actividades metalúrgicas, como fundición y refinación de metales y no metales…” Más clara no puede ser la voracidad monetaria de la empresa subsidiaria de la canadiense.

El representante legal de la canadiense Royal Road Minerals Limited en el Perú, es Gonzalo G ary Lemuz Aguirre, vinculado a empresas como Novaore SAC y Nubian Resources SAC, vinculadas a la exploración de minerales como oro y cobre.

Minerales Camino Real Perú SAC, tiene como gerente general desde el 18 de enero 2018, a Catalina Eliana Vargas Torres, vinculada a empresas como Kaizen Discovery Perú SAC, Cavato Management Consultin Service EIRL y Verde Resources SAC, todas relacionadas a la actividad aurífera y cuprífera.

Prácticamente toda la población de Alto Amazonas está participando en las acciones de lucha para impedir esta afrenta contra los Shawis de Balsapuerto. No en vano tanto el alcalde de Balsapuerto, así como los líderes indígenas y populares, han coincidido en señalar que darán su vida en defensa de sus territorios.

Al cierre se supo que exigirán en Yurimaguas la presencia del presidente de la república y del premier para un diálogo de carácter resolutivo.