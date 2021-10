Señala el actual director de la Red de Salud de Datem del Marañón MC. Emerson García Díaz.

Esto debido a que cuentan con algunos médicos especialistas.

También resaltó la importancia de los jóvenes de San Lorenzo al acudir a colocarse la vacuna contra la covid en porcentaje significativo.



El médico cirujano asumió el cargo en octubre del año 2019. La red mencionada también tiene que velar por la salud de los 6 distritos de la provincia. Barranca, Manseriche, Pastaza, Andoas, Cahuapanas y Morona. Cada una con ríos extensos hasta donde tienen que llegar algunos profesionales, como el caso de Shinguito, que queda a 2 horas de Ecuador.

Antes los pobladores incluso cruzaban a ese país para ser atendidos, ahora ya cuentan con una Obstetra, una hidroambulancia y personal para evacuarlos en menos tiempo en caso lo necesiten de manera urgente. Se recuerda que en Datem del Marañón, en el año 2016, hubo un brote de rabia silvestre que causó la muerte de varias personas. Hoy el director señala que hacen trabajo de prevención.

“Estamos trabajando con varias comunidades del Pastaza y Andoas, donde antes había muchos casos de malaria. Se trabajó una estrategia que consistía en enviar técnicos de enfermería, así como potenciar a promotores de salud que dispongan de medicamentos y puedan atender de emergencia.

De lo que se trata es de dar una mayor cobertura de atención a todos los distritos del Datem del Marañón. También hemos tenido dengue a inicios del año 2021, pero se ha controlado. Recordamos siempre el brote de rabia silvestre donde murieron varias personas, por lo que ahora hacemos vigilancia epidemiológica para que no vuelva a ocurrir” narra García.

¿Acá hubo denuncias contra un señor Pérez Petsa, sigue investigando la fiscalía?

-Ahora es un ex trabajador, él renunció al sector salud en el año 2021. Ismael Pérez Petza, era el jefe de salud intercultural. De acuerdo a la documentación que nos viene solicitando el ministerio público, vemos que lo investigan por hechos ocurridos en el año 2018. El caso Chapis.

En ese año una petrolera hizo el depósito por 1´500 mil soles, para remediar esa comunidad por contaminación. Él daba conformidad a los documentos de gastos hechos. Luego se empezaron a recibir quejas de los propios comuneros de Chapis, quienes decían que no veían reflejado el monto que dio la empresa para ellos. Ni siquiera tenían un escritorio, luego que llevaron una silla odontológica al parecer de segunda mano.

Una chalupa a 90 mil soles, un motor a 90 mil soles, una sobrevaloración. Y así u una serie de malversaciones que hicieron ese año. Una chalupa, nosotros la cotizamos con las mismas especificaciones a 12,500 soles, en esa época compraron a 40 mil soles. Al parecer no utilizaron bien el presupuesto millonario. Se hizo un perjuicio grande a esa comunidad y al sector salud. Hasta el momento no hay sanción.

¿Con cuántas ambulancias cuentan actualmente?

-Acá la geografía mayormente es fluvial. Cuando iniciamos la gestión encontramos una hidroambulancia que era una vergüenza y en mal estado. Para traer a un paciente se demoraba alrededor de 3 días con un motor de 15 (con sol y con lluvia). Muy penosa la situación que encontramos. Varios pacientes fallecían en el traslado.

Ahora contamos con 5 hidroambulancias muy bien implementadas. Una está en Saramiriza, otra en Shinguito, Puerto Alegría, Alianza Cristiana y Ullpayacu, esto en gestión con el gobierno regional de Loreto.

¿Ya han saneado el terreno del hospital de San Lorenzo?

-Nosotros tenemos documentos que está saneado, pero ahora extrañamente han aparecido personas a decir que son propietarias, bueno se está viendo el tema, pero la construcción continúa.

¿Necesitarán mayores recursos humanos y presupuesto para que funcione?

-Así es. Actualmente San Lorenzo tiene un pediatra, un traumatólogo, psiquiatra, médico familiar, físico-terapeuta, más obstetras, enfermeras, técnicos y médicos generales, somos un buen equipo de trabajo.

Son especialistas que nosotros como Red de Salud los estamos trayendo, con presupuesto de la actual gestión para que la población sea atendida como se merece. Debo decir que el trabajo de prevención y atención ha mejorado en San Lorenzo, por lo que puedo garantizar que el número de referencias ha disminuido notablemente.

Mencionó el director para luego seguir recorriendo todo el colegio donde se vienen aplicando las dosis contra la covid a mayores de 20 años y rezagados.

“El director Carlos Calampa, envió a personal especializado para que capacite y todo fluya de mejor manera. Y así está siendo, la acogida en esta quinta campaña ha sido significativa. Se les ve en triaje y contamos con un médico en caso de alguna dificultad. También con un psicólogo por sí se presente algún caso de ansiedad” finalizó García.

(Luz Marina Herrera Lama).