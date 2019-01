Elisbán Ochoa al juramentar como Gobernador Regional de Loreto

“Me Comprometo en entregar toda mi capacidad y toda mi energía para hacer de Loreto una región turística, productiva y comercial”

Ayer 1 de enero de 2019 después del medio día se cumplió con la juramentación del Gobernador Regional de Loreto, Prof. Elisbán Ochoa Sosa y los señores Consejeros Regionales de Loreto, ante la presencia de autoridades provinciales, alcaldes y regidores de diversas municipalidades, autoridades judiciales, fiscales, militares, de la policía, el cuerpo consular, religiosas, y otras.

Así como las autoridades civiles de las 8 provincias de la región como son: Loreto – Nauta, Ucayali, Alto Amazonas, Ramón Castilla, El Putumayo, Requena, Daten del Marañón y Maynas aquí presentes. Y el pueblo que se hizo presente para presenciar la ceremonia de juramentación, realizada en la explanada del Gorel, dando paso al gobierno 2019 – 2022.

En su discurso el gobernador regional Elisbán Ochoa Sosa tuvo momentos nostálgicos al recordar a su progenitor Don Francisco Ochoa Coronel, de quien dijo le “acompaña desde el balcón de la eternidad”, mientras que siente la felicidad de recibir todos los días la bendición de su mamá Doña Lucha. “Gracias madre mía”.

También señaló sentirse gradecido por el cariño y el amor de mis hijos, de sus hermanos, nietos, de Rosa Amelia su compañera; y de toda mi familia, que ha comprendido y ha acompañado mi decisión de consagrarme plenamente al servicio de nuestra región Loreto. “Invoco a Dios y le pido como gobernador regional me dé sabiduría, sensatez, fortaleza y justicia para cumplir mis deberes”.

Y luego refirió aspectos puntuales de lo que será su gestión. “Me Comprometo en entregar toda mi capacidad y toda mi energía para hacer de Loreto una región turística, productiva y comercial, pero sobre todo una tierra digna donde vivir”, manifestó el Gobernador Regional de Loreto, Elisbán Ochoa.

A modo de confesión precisó, “No estoy en Política para enriquecer un patrimonio. Estoy en Política para servir a mi pueblo; mejorar el futuro de las nuevas generaciones y atesorar en la memoria y el corazón de todos los loretanos nuestra identidad como región Amazónica”.

También se comprometió a llevar adelante “un gobierno honrado, capaz, eficiente e incluyente, con la determinación necesaria de impulsar a nuestra región a las vías del desarrollo, tal como soñaron nuestros padres y antepasados”, con oportunidades para todos y todas.

“Que haya pan y trabajo en cada hogar loretano. Esa será una constante lucha y prioridad en nuestro gobierno que estará inspirado también en la premisa de darle rostro humano”, y citó el texto bíblico capítulo 29 del Rey Salomón, Proverbios – versículo 2, “cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra”.

Y enseguida aseguró, “seré ese gobernante justo para con los maestros, trabajadores de salud, obreros de construcción civil, motocarristas, discapacitados, con el agricultor, con la juventud, con las comunidades indígenas, las madres desamparadas, los ancianos y con todo el pueblo”.

En este sentido dijo “no permitiré funcionarios corruptos en nuestra gestión, a esos malos elementos los vamos a sacar y retirar de la administración pública. Vamos a darle lucha frontal a la corrupción. El que desee adueñarse de los recursos públicos, sea por la vía que fuere, no contará con complacencia alguna. Esa es la diferencia que marcaré desde la alta dirección de la Gobernación Regional de Loreto”, afirmó Ochoa Sosa.

Señaló estar consciente de la alta responsabilidad que asume y la gran expectativa y esperanza generada, y que se da en un momento crucial e histórico de nuestra patria, “Seremos la gestión que participará del bicentenario nacional. El Perú cumple 200 años de independencia al 2021 y estamos seguros que hasta ese entonces nuestras primeras acciones de gobierno estarán dando sus buenos frutos en beneficio toda la población”, prometió.

En su discurso el Gobernador Regional mencionó muchos lugares de la región y recordó que en la visita a pueblos percibió los loretanos y loretanas esperan un gran gobierno desde hace mucho tiempo y lo hará posible haciendo que “el dinero público llegue a los más humildes que reclaman una oportunidad y no limosnas”.

Anunció que su gobierno alentará y garantizar la inversión, pondrá a Loreto en la agenda nacional, “Debemos ser capaces de construir un mejor modelo económico regional que no sea dependiente del canon petrolero. Necesitamos invertir en el campo para potenciar el aparato productivo y transformarlo, y promover el desarrollo turístico, poner en valor la biodiversidad. La nueva economía de Loreto tiene que estar sustentada en tener capital humano capacitado”.

Saludó la eliminación del reintegro tributario para Loreto y dijo aplaudir y reconocer la labor de los congresistas loretanos. “El reintegro tributario desde su origen, solo creó una economía ficticia, incrementando con esto los niveles de pobreza y desempleo en miles de familias loretanas. Hoy se acabó el beneficio perverso que enriqueció a unos cuantos comerciantes”.

Destacó que la mejor inversión para el pueblo es invertir en educación, en los niños y jóvenes. “Es por eso que hemos tomado la decisión de destinar el 20% del canon petrolero para impulsar una educación de calidad, vamos a planificar y ejecutar el plan educativo regional, incidir en una educación técnica para preparar al capital humano y que nos ayude a construir una región con desarrollo y oportunidades para las grandes mayorías”.

(Diana López M.)