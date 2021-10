Está presidida por la Abog. Karina García Paiva.



La profesional también está postulando a la decanatura del Colegio de Abogados de Loreto. Asegura que es una gran oportunidad y reto para que ingresen y tome las riendas del Colegio todo un equipo de profesionales independientes.

“Es una oportunidad para poder efectuar un cambio profundo en estos nuevos tiempos. La globalización ha traído cambios, nosotros queremos aportar nuevos conocimientos y así adaptarnos a los cambios a favor de la nueva gestión y de nuestros colegas” mencionó.

Luego habló de la “perrigatón” lanzada en el objetivo de contar con aportes económicos para una gran campaña de esterilización de animales que andan por las calles de Iquitos y así poder bajar el repoblamiento de los mismos.

“La asociación rescata a animales en abandono, por supuesto no a todos, pero sí los que necesitan de ayuda urgente. Siempre brindamos ayuda, pero luego venían muchos más y uno se da cuenta que es imposible ayudar a tantos.

Una perrera no es la solución. Es un trabajo de sensibilización el que hacemos para esterilizar y bajar la repoblación. Se quiere esterilizar a la mayor cantidad de animales que están en la calle.

Estamos presentes por la vida no solo de los animales, sino también de los humanos, porque tener animales en condiciones de abandono, en la calle; también es un problema de salud pública.

La actividad es para estar presentes y decir que hay una organización que se preocupa por la vida de ellos. Que conozcan la labor y puedan hacer su donativo dinerario. Todo lo recaudado será utilizado para la esterilización de perros y gatos que están en la calle.

Trabajamos con voluntarios que son muy sensibles, están comprometidos. Empezaremos por los mercados porque muchos botan ahí a sus animales, serán esterilizados para que ya no se sigan reproduciendo” mencionó Karina.

Cuenta Interbank 7403257620667. 941185947 entre otros.