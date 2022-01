Con actos protocolares, Corte Superior de Justicia de Loreto apertura nuevo año de labores.



Tras haber concluido positivamente el 2021, la Corte Superior de Justicia de Loreto inicia un nuevo año de labores, administrando justicia al servicio de la comunidad loretana; siendo tradición iniciar este nuevo período con la Apertura del Año Judicial.

Actividades programadas

Este fecha de especial relevancia considera una serie de actos protocolares. Así, para hoy, 04 de enero del 2022, el Poder Judicial de Loreto ha programado las siguientes actividades:

• 08:00 a.m. Izamiento del pabellón nacional en el frontis del palacio de justicia de Loreto, con participación de jueces superiores, especializados, y de paz letrado.

• 08:30 a.m. Misa virtual.

• 09:00 a.m. Sesión solemne, en el hall del Módulo Penal de la sede central, con la sola presencia de treinta autoridades invitadas.

Las mismas, con motivo de la continuidad de las medidas sanitarias por la pandemia, se realizarán bajo la modalidad mixta; es decir, de forma presencial y con capacidad de aforo limitada, y virtualmente, a través de transmisión por el Facebook institucional y canal televisivo Loreto TV.

Resultados de gestión

Asimismo, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto, doctor Carlos Alberto Del Piélago Cárdenas, brindará un discurso memoria de la gestión judicial impulsada el año 2021, dando alcance de las principales actividades desarrolladas durante el período al que se refiere, y resaltando los logros alcanzados en función de los cuatro objetivos del Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial 2021 – 2030.

Dicho documento de planificación constituye una guía para la administración del servicio, priorizando las siguientes acciones: garantizar un acercamiento efectivo de la justicia a la ciudadanía; fortalecer los procesos, infraestructura, recursos humanos y medios tecnológicos; impulsar la calidad del servicio; y luchar contra la corrupción para ejercer un mejor resguardo de los derechos de las personas.

“Trabajar con ahínco, a fin de alcanzar un mejor servicio de justicia en favor de la comunidad loretana” fue el principal compromiso asumido por el doctor Carlos Del Piélago, cometido que desde el primer día ha venido concretizándose gracias al trabajo conjunto y esforzado de jueces y servidores, porque como él mismo señala: “La Corte somos todos y todas”.

Este 2022, la institución proseguirá con la firme tarea de impartir justicia, resolviendo con independencia e imparcialidad los conflictos jurídicos que afectan a la sociedad loretana, a fin de que los usuarios comprueben con satisfacción que el problema que los aquejaba se zanjó; y, de esa manera, ayudar al restablecimiento progresivo de la confianza de la ciudadanía en este poder del Estado.

